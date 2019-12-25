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Мобильные камеры скорости вернут на дороги в ближайшее время
Источник материала: Tut.by
Мобильные камеры скорости в ближайшее время вернут на дороги страны, однако места их установки будут определять по другим критериям. Об этом
По словам Корзюка, раньше радары стояли в местах, где происходили любые аварии. Сейчас их будут устанавливать в тех местах, где ДТП происходят из-за превышения скорости.
— На территории Беларуси работает 540 датчиков контроля скорости, из них 57 — мобильные, которые каждый месяц меняют дислокацию. В ближайшее время датчики контроля появятся, так как в них есть необходимость, — сообщил начальник УГАИ.
Напомним, с 19 декабря с дорог страны
За три дня до заявления МВД на совещании с силовиками по административной ответственности
Лукашенко подчеркнул, что нужно тщательно разобраться в ситуации и сформировать оптимальные условия, чтобы человек был заинтересован соблюдать правила дорожного движения.
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Однако места их установки будут определять по другим критериям.
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