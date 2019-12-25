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Мобильные камеры скорости вернут на дороги в ближайшее время

26.12.2019 11:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мобильные камеры скорости в ближайшее время вернут на дороги страны, однако места их установки будут определять по другим критериям. Об этом сообщил начальник ГАИ Беларуси Дмитрий Корзюк.


Фото: Глеб Малофеев

По словам Корзюка, раньше радары стояли в местах, где происходили любые аварии. Сейчас их будут устанавливать в тех местах, где ДТП происходят из-за превышения скорости.

— На территории Беларуси работает 540 датчиков контроля скорости, из них 57 — мобильные, которые каждый месяц меняют дислокацию. В ближайшее время датчики контроля появятся, так как в них есть необходимость, — сообщил начальник УГАИ.

Напомним, с 19 декабря с дорог страны пропали все мобильные камеры скорости. В УГАИ МВД AUTO.TUT.BY тогда рассказали, что мобильные датчики на дороги не выставляют, т.к. проводится ревизия дорожных знаков, о которой информировали в МВД 19 декабря.

За три дня до заявления МВД на совещании с силовиками по административной ответственности высказывался президент: «Полагаю, так называемые письма счастья от Государственной автоинспекции хоть однажды получал практически каждый, кто сидел за рулем автомобиля. Но фотофиксация семь лет назад была введена для того, чтобы навести порядок на дороге, а не загнать всех поголовно водителей в разряд злостных нарушителей закона. Тем более что нередко нарушения обусловлены перегруженностью дорог, отсутствием достаточного количества парковочных мест и прочими объективными причинами».

Лукашенко подчеркнул, что нужно тщательно разобраться в ситуации и сформировать оптимальные условия, чтобы человек был заинтересован соблюдать правила дорожного движения.

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Однако места их установки будут определять по другим критериям.
 
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