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50 человек два месяца без горячей воды. Почему житель Жодино не дает ЖКХ отремонтировать трубы

26.12.2019 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель дома № 7 на улице Чапаева в Жодино второй месяц не дает работникам коммунальных служб заменить трубы в своей квартире, из-за чего около 50 человек остаются без горячей воды. Молодой человек связался с редакцией Mlyn.by, чтобы объяснить нюансы случившегося.


Фото: Mlyn.by

По словам горожанина, в здании на улице Чапаева течь трубы заметили, когда производили замену пристроенного к дому теплообменника.

— У нас нет подвала — все инженерные сети, включая трубу горячего водоснабжения, находятся в земле, — поясняет житель квартиры № 7 Руслан Романович. — Чтобы добраться до них, необходимо разрушить пол. В первый раз так сделали в 2005 году, когда нашу квартиру полностью перерыли. Несколько недель жили как на стройке. При этом, вместо того чтобы поменять старые трубы, они просто поставили на них латку. Естественно, ситуация повторилась в 2009 и 2012 году. Причем все три раза мы восстанавливали пол за свой счет. В этот раз я настаиваю на том, чтобы моей семье предоставили жилье на время ремонта, восстановили полы после окончания всех работ или выплатили компенсацию. Сам я готов остаться в квартире, но не позволю, чтобы всей этой пылью дышали мои жена и трое детей — 2, 5, и 13 лет. Нам достаточно двух комнат в общежитии, но чтобы в блоке были кухня и санузел.


Фото: Mlyn.by

Коммунальщики подали на жодинца в суд, обвинив его в нарушении правил пользования жилыми помещениями: якобы он забетонировал люки, ведущие в техническое подполье.

— Моя семья владеет этой квартирой с 1992 года — с момента сдачи дома. Никаких люков в квартире никогда не было. Подтверждением моих слов служит технический паспорт, в котором они не обозначены. Нет их и в других квартирах нашего дома, — уточняет жодинец. — Сейчас я защищаю честь и достоинство своей семьи, а также отстаиваю в суде право на нормальную жизнь моих детей.

Также горожанин обратил внимание, что в доме капремонт никогда не производили, хотя зданию уже около 30 лет.


Фото: Mlyn.by

Коммунальщики, в свою очередь, готовы предоставить семье временное жилье, но, по словам директора Жодинского ГУП «ОЖКХ» Юрия Рабецкого, оснований для выплаты компенсации нет.

— Два месяца назад произошел порыв трубы, которая расположена в нише под полом квартиры № 7 в доме № 7 на улице Чапаева, — сказал он. — Доступа к этой нише нет, так как жилец полностью заложил ее плиткой. Хотя, согласно пункту 7.13 правил пользования жилыми помещениями, граждане обязаны использовать легкосъемные конструкции для закрытия существующих каналов прокладки сантехнических коммуникаций, а в соответствии с пунктом 7.7 — обеспечивать доступ к инженерному оборудованию для ремонтных работ.

Юрий Рабецкий отметил, что на Чапаева расположено несколько домов без подвальных помещений, но доступ к нишам в квартирах на первом этаже есть, и таких вопросов с другими жильцами не возникает:

— В основном там сделаны легкосъемные панели из древесины, линолеума или ламината. Мы сами разбираем их и собираем. А житель квартиры № 7 все замуровал. Нужно вырезать, нарушать покрытие. Если мы откроем этот кусок ниши, то придется перекладывать плитку по всей кухне, а у нас нет таких статей затрат, разве что из своего кармана плати.

В четверг, 26 декабря, суд города Жодино вынес вердикт: «Производство по делу прекращено за отсутствием умысла».

На обжалование приговора у представителей коммунальных служб есть десять дней.

 
 
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