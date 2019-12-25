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Снег и мороз в новогоднюю ночь? Погода в Беларуси на конец декабря

26.12.2019 12:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На праздничное настроение также во многом влияет погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пока она совсем не декабрьская. Правда, как обещают синоптики, с западными и северо-западными ветрами на территорию Беларуси уже 27 декабря с севера Скандинавии начнет поступать более холодный воздух. Небольшой мороз и снег, если ничего не изменится, украсят нашу землю в новогоднюю ночь.  

Снег и мороз в новогоднюю ночь? Погода в Беларуси на конец декабря


По информации Белгидромета, в пятницу – 27 декабря – похолодает. Ночью будет от -2°С до +3°С, днем температура составит от -2°С до +3°С. Временами ожидаются осадки – снег, мокрый снег, по востоку – с дождем. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица.

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Снег и мороз в новогоднюю ночь? Погода в Беларуси на конец декабря


В субботу – 28 декабря – ночью столбик термометра опустится до -5°С, при прояснениях – до -7°С. Днем температура составит от 0 до -5°С, по юго-западу до +2°С. Местами – преимущественно по востоку страны – небольшой снег. На отдельных участках дорог – гололедица.

Снег и мороз в новогоднюю ночь? Погода в Беларуси на конец декабря


В воскресенье – 29 декабря – температура ночью составит от -2°С до -7°С, а при прояснениях опустится до -8°С..-10°С. Днем ожидается от -5°С до +1°С. Местами по Беларуси пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог – гололедица.

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В понедельник – 30 декабря – ночью будет от -1°С до -7°С, при прояснениях до -8°С..-10°С. Днем прогнозируется от -3°С до +3°С. Ночью по западу страны, а днем на большей ее части пройдет кратковременный снег, мокрый снег. По западу днем ожидаются осадки – мокрый снег, дождь, слабый гололед. На отдельных участках дорог – гололедица.

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Новости Беларуси. На праздничное настроение также во многом влияет погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Пока она совсем не декабрьская. Правда,...
 
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