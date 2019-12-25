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Снег и мороз в новогоднюю ночь? Погода в Беларуси на конец декабря
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На праздничное настроение также во многом влияет погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В понедельник – 30 декабря – ночью будет от -1°С до -7°С, при прояснениях до -8°С..-10°С. Днем прогнозируется от -3°С до +3°С. Ночью по западу страны, а днем на большей ее части пройдет кратковременный снег, мокрый снег. По западу днем ожидаются осадки – мокрый снег, дождь, слабый гололед. На отдельных участках дорог – гололедица.
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Новости Беларуси. На праздничное настроение также во многом влияет погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока она совсем не декабрьская. Правда,...
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