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ГАИ готово запретить движение мотоциклов ночью по определенным улицам
26.12.2019 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ГАИ готово запретить движение мотоциклистов ночью по улицам, жителям которые испытывают дискомфорт. Об этом заявил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк, отвечая на вопросы корреспондента «НН».
Виктор Лукашенко (в центре) и Дмитрий Корзюк (справа) тоже любят езду на мотоциклах.
«Два года назад в
И даже если нам придется в ночное время запретить движение мотоциклов на определенных улицах, мы готовы к такой мере.
В отдельных городах в качестве эксперимента мы это уже сделали», — пояснил Дмитрий Корзюк.
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ГАИ готово запретить движение мотоциклистов ночью по улицам, жителям которые испытывают дискомфорт. Об этом заявил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк, отвечая на...
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