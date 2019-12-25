Белорусам предлагают обсудить изменения в КоАП

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусы могут принять участие в обсуждении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.





Готовить предложения по совершенствованию административного законодательства будет межведомственная экспертная комиссия под руководством замглавы Администрации президента Ольги Чуприс. В состав комиссии входят работники Верховного и Конституционного судов, Генпрокуратуры, КГК, представители парламента. Кроме того, в работе примут участие сотрудники Министерства юстиции, МВД, Министерства по налогам и сборам, других заинтересованных ведомств и также научного сообщества.

Будет изучаться мнение не только госорганов, но и обычных граждан. Собирать пожелания и предложения белорусов по изменениям в КоАП будет Национальный центр правовой информации (НЦПИ). Предложения людей проанализируют и используют при подготовке нового законодательного акта.

Свои идеи можно направить до 24 января 2020 года в виде сообщений в специальной теме на правовом форуме Беларуси, в письменном виде на почтовый адрес НЦПИ, по электронной почте opros@ncpi.gov.by, а также с помощью аккаунтов в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Twitter.

"Обращаем ваше внимание! На направленные в рамках данного сбора предложения и другую информацию не распространяется действие закона Республики Беларусь "Об обращениях граждан и юридических лиц", – подчеркнули организаторы.