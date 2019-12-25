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Ревизия дорожных знаков в Беларуси практически завершена - Корзюк

26.12.2019 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ревизия дорожных знаков в Беларуси практически завершена. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Ревизия дорожных знаков в Беларуси практически завершена - Корзюк

Сотрудники ГАИ и владельцы дорог (Минтранс, облисполкомы и Мингорисполком) завершают ревизию дорожных знаков, внесение корректировок в работу приборов по измерению скорости с учетом детального анализа происшествий, связанных с нарушением скорости. По словам Дмитрия Корзюка, завтра состоится заседание постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете Министров. "Мы там обсудим эту тему. Думаю, будет принято решение", - добавил он.

 
 
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  Ревизия дорожных знаков в Беларуси практически завершена. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк, передает корреспондент БЕЛТА. ...
 
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