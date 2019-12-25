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Ревизия дорожных знаков в Беларуси практически завершена - Корзюк
26.12.2019 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ревизия дорожных знаков в Беларуси практически завершена. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк, передает корреспондент БЕЛТА.
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Ревизия дорожных знаков в Беларуси практически завершена. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк, передает корреспондент БЕЛТА. ...
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