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Белорусы продолжают активно брать кредиты. Как изменились условия по банковским долгам за 2019 год

26.12.2019 12:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Этот год принес белорусам существенное снижение ставок по всем видам кредитов. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что в 2019 году происходило с кредитами наличными, кредитными картами, а также кредитами на недвижимость.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В эту категорию включены кредиты без дополнительных комиссий, обязательного страхования, без поручительства и другого обеспечения. Они оформляются быстро, а для получения небольших сумм достаточно иметь только паспорт.

"Прозрачные» кредиты

В августе и ноябре 2019 года Нацбанк снижал ставку рефинансирования (в итоге снижение составило 1%). В итоге застой первого полугодия сменился значительным снижением стоимости всех кредитов во втором. В начале года «прозрачные» кредиты выдавались под 16−29,9%. Сейчас можно взять быстрый кредит наличными под ставку от 12,89%.

Но стало ли сильно дешевле на самом деле? В каждом обзоре мы рассчитывали ежемесячный платеж на примере кредита на 1000 рублей сроком 1 год. В январе самый маленький платеж был у Паритетбанка - 90,49 рубля, а в ноябре у Банка ВТБ (Беларусь) — 89,36 рубля. Делаем вывод: да, кредиты стали дешевле. Однако при небольших суммах экономия на переплате мало впечатляет.

На конец года 6 банков выдают быстрые кредиты без справки о доходах. Максимальная сумма в большинстве банков — 5000 рублей. В лидерах по-прежнему МТБанк, где можно оформить кредит наличными без подтверждения доходов до 15 000 рублей.

Все больше людей ценит мобильность и удобство, и банки это знают. Мы нашли 15 онлайн-кредитов, для получения которых достаточно иметь гаджет и доступ к интернету. Ставки, кстати, на уровне стандартных предложений.

Другие существенные условия кредитования не изменились. Кредиты наличными обычно выдаются на срок от 1 до 5 лет, а во Франсабанке до 7 лет. Банки ограничиваются суммами 5000 — 20 000 рублей.

Кредиты на недвижимость


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

При анализе мы учитывали кредиты на недвижимость на общих условиях. Это кредиты, не привязанные к определённому застройщику, агентству или категории покупателя.

В конце 2018 года сразу несколько банков приостановили кредитование недвижимости на общих условиях. Всю первую половину года рынок переживал затишье. В апреле-мае банки возобновили кредитование жилья и «великолепная семерка» банков-кредиторов вернулась на рынок. Правда в июле уже Белгазпромбанк приостановил кредитование жилья и пока так и не вернулся в строй.

Главное изменение этого года — процентная ставка. Такими дешевыми кредиты не были уже давно. В январе ставки находились на уровне 15−16,1%, в ноябре опустились до 12,9−13,81%. Сегодня большинство банков кредитуют недвижимость под 12,89%.

На примере «прозрачных» кредитов мы оценили разницу в ежемесячном платеже. Для маленьких сумм она неубедительна, а в случае кредитов на жильё каждый процент играет роль. При сумме кредита 65 000 рублей и сроке 20 лет в январе минимальный платёж был по кредиту Франсабанка — 880,02 рубля. В ноябре этот же кредит обошёлся бы 746,76 рублей.

Условия кредитов на покупку и строительство жилья остались неизменны. В качестве обеспечения банк попросит поручителя и/или залог жилья. Банки обязательно запрашивают справку о доходах за 3−6 месяцев, которая станет отправной точкой для расчета суммы кредита. Плюс, чтобы выглядеть надежным и платежеспособным заемщиком, желательно иметь стаж на текущем месте не менее 12 месяцев. Что касается срока, растянуть возврат кредита предлагается на 15−20 лет.

Карты рассрочки


Фото: Reuters

Мы включили в обзор карты, по которым не взимается процент за пользование кредитом либо взимается минимальный в первые месяцы (до 1% годовых). Мы не рассматривали кредитные карты и карты с овердрафтом.

Рассрочки на покупки готовы предоставить 9 банков. Большинство из них выпускают карты рассрочек бесплатно, но за самые популярные «Халву» МТБанка и «Магнит» Беларусбанка придется заплатить небольшую комиссию.

Банки продолжают наращивать число партнеров. Сегодня «Халва» принимается в 27 000 магазинов, в мае их было 23 000. Для сравнения «Магнит» нарастил свою сеть с 18 900 до 19 600 партнеров, а «Карта Покупок» Белгазпромбанка с 20 000 до 24 000.

Рассрочки на товары по картам оформляются на срок до 12−24 месяцев. По сравнению с прошлым годом сроки рассрочки не изменились.

Есть карты, которые совмещают в себе несколько функций: карта рассрочки и кредитка или карта-рассрочки и карта с cash-back. Дополнительные функции будут полезны, если покупать не у партнеров или чтобы получать бонусы при оплате своими деньгами.

 
 
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Этот год принес белорусам существенное снижение ставок по всем видам кредитов.
 
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