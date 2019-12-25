Узнали, где минская интеллигенция соберется 30 и 31 декабря

Источник материала: Tut.by

Накануне Нового года в Купаловском театре впервые состоятся два грандиозных концерта с участием оперных певцов и симфонического оркестра. У вас будет возможность провести незабываемые предпраздничные вечера 30 и 31 декабря в сопровождении волшебной музыки в главном зале первого драматического театра Беларуси.



Фото предоставлено организаторами

Совместный проект Купаловского театра и MuzzicDom обещает посетителям яркие впечатления и эмоции, получить которые будет особенно приятно перед Новым годом. Это не обычный концерт — это настоящий новогодний музыкальный спектакль.

Французская и итальянская опера, музыка из мюзиклов Берстайна, арии из испанских сарсуэл, музыка кино и даже симфо-джаз. Главные действующие лица новогодних представлений — харизматичный испанский тенор Хесус Альварес, волшебное белорусское сопрано Маргарита Левчук, выдающийся саксофонист Виталий Ямутеев и симфонический оркестр MuzzicDom Orchestra во главе с импозантным дирижером Андреем Галановым. На празднике будут присутствовать и любимые купаловцы. Режиссер музыкального вечера — Дмитрий Тишко.

Праздничную атмосферу дополнят прекрасные дамы и галантные кавалеры в вечерних нарядах, закуски и напитки, а также сюрпризы и подарки от организаторов.

Когда: 30 декабря в 19.00 и 31 декабря в 18.00. Где: Купаловский театр . Сколько: 40–130 рублей. Купить билет

Читайте также:

«Создаем атмосферу европейской площади». Как выглядит новая модная ярмарка на Кальварийской Минске открылись две центральные рождественские ярмарки. Посмотрели, что и почем там продают">

В Минске открылись две центральные рождественские ярмарки. Посмотрели, что и почем там продают