135-летие отмечает коллектив Центра механизации путевых работ Белорусской железной дороги

Источник материала: Пинский Вестник

Это одно из нескольких предприятий города, перешагнувших вековой рубеж и в свое время во многом определивших путь экономического развития столицы Полесья. Теперь невозможно представить, что было бы, если бы через Пинск не прошла железная дорога.



Предприятие ведет свою историю с создания в 1884 году ремонтных мастерских Полесских железных дорог. И они назывались - Главные. На начало ХХ века здесь насчитывалось столько рабочих, сколько было на фанерной, спичечной фабриках и судостроительном заводе вместе взятых - 1490 человек. Причем они занимались квалифицированным трудом, высоко держали свою марку и профессиональный статус. Недаром в Пинске повелось уважительно называть тех, кто работал в железнодорожных ремонтных цехах, «мастеровыми».

Предприятие не раз меняло название, но не суть своей деятельности, постоянно подтверждая деловую репутацию. Среди горожан еще в ходу аббревиатуры ПДМ, ОЗПМ. Последние пять лет - это ЭРУП «Центр механизации путевых работ Белорусской железной дороги», ставшее уникальным в своем роде предприятием, обладающим технологиями современного производства и выполнения процессов, связанных с содержанием железнодорожного полотна.



С учетом двух приобретенных в нынешнем году выпровочно-подбивочно-рихтовочных машин для стрелочных переводов центр механизации имеет 23 дорогостоящие путевые машины, а также состав для вывоза засорителей австрийской фирмы «Плассер и Тойрер». Они задействованы во всех видах ремонта пути не только на белорусской железной дороге, но и за границей. В будущем году планируется приобрести еще один такой состав. Имеются наработки для пополнения парка машин и в дальнейшем. География приложения сил – Польша, Литва. Есть предложения из России и Эстонии.



Так, в текущем году, выполняя необходимые задания в Беларуси, а было отремонтировано почти 6 тыс. км пути, в том числе очищено щебня на протяжении 375 км, более 1100 стрелочных переводов, вновь удалось поработать в Литве и Польше. Зарубежные командировки позволили значительно превысить доведенные показатели по экспорту услуг.



Особенность теперешней работы предприятия заключается в том, эксплуатация специальных дорожных машин приносит порядка 80 % общих доходов. Востребованным остается и ремонт специального подвижного состава подразделений дорожного подчинения. Это могут быть дорожно-строительные машины различных типов – путевые, рельсосварочные, укладочные краны, моторные платформы, техника для смены шпал и другие. Те же снегоуборочные поезда готовят к сезону в пинских мастерских. Например, недавно отремонтированы СМ-2 для Кричевской, Бобруйской, Осиповичской дистанций пути. Последние зимы как-то бесснежные, однако, нужно быть начеку.

Ремонтами решается вопрос сезонности работ. Ведь из 270 пинских тружеников предприятия 140 человека заняты на передвижных путевых комплексах. Кроме того, на своей базе выгодней обслуживать и ремонтировать свою же технику.



Центр занимается выпуском разного рода средств малой механизации, путевого инструмента, грузозахватных приспособлений. Например, поступил интересный заказ на изготовление тележек для размагничивания верхнего строения пути. Железнодорожниками используется и такое оборудование. Ведь рельсы служат еще и линиями связи, а их намагничивание приводит к сбою передачи сигналов системы безопасности движения. В новой комплектации тележки для размагничивания будут оснащены автономным источником питания - дизель-генератором, и отпадет надобность в ее эксплуатации в паре с локомотивом.



Уже сформирован портфель заказов на будущий год. Намечено обновить всеми видами ремонта три десятка единиц крупной дорожной техники.



Для Республики Беларусь железная дорога не только транспортная составляющая национальной экономики, но и часть международной транзитной системы. И в этом качестве ее значение только возрастает. Требования безопасности, комфорта, скорости являются определяющими. Свою лепту в общее дело вносят и пинские мастера ремонта пути.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ