«Зачем строить из себя героиню?» Эти белорусы не готовят на Новый год

Источник материала: Tut.by

Эти белорусы отказались от пышного застолья с десятками разных блюд, чтобы разгрузить себя в последний день года. GO.TUT.BY узнал, что едят те, кто не готовит 31 декабря (бутерброды с икрой не в счет).



Фото с сайта: gdefon.ru

«Зачем строить из себя героиню?»

Любовь Шибаршина — руководитель свадебного агентства, режиссер спортивных церемоний чемпионатов мира и медальных церемоний II Европейских игр. У нее каждый рабочий день про праздники. Новый год девушка считает особенным временем, которое нет смысла «тратить на плиту».

Фото: из личного архива

— Я и так мало времени провожу со своей семьей из-за специфики работы. И мое настроение не испортит вдруг случившаяся нехватка майонеза для оливье!

Не могу сказать, что в какой-то год я вдруг решила не готовить, все сложилось постепенно. Сначала новогодний стол перестал быть показушной демонстрацией всего вкусного, что встретилось в магазинах. Мы обычно заезжаем вечером с мужем и детьми поздравить маму и бабушку, и уже несколько лет мамин новогодний стол тоже состоит из буквально пары блюд, которые потом не приходится доедать неделю.

Сейчас для ужина 31 декабря, уверена минчанка, хватит кулинарии либо заказа готовой еды.

— Это не душевно, не по-домашнему? Но почему праздник должен быть у всех, кроме женщины? А ведь так обычно и бывает. Либо потом женщина строит из себя героиню, мол, гляньте, какой я стол накрыла, хвалите меня. За что хвалить? Это ведь собственный выбор каждой из нас: метаться по кухне или прыгать перед зеркалом, выбирая платье для вечера.

Это не значит, что если я вдруг захочу приготовить что-то вкусненькое, то принципиально не буду. Но я точно не стану строгать горы салатов и жарить мясо под разными соусами. Лучше мы с семьей сходим в кино и съедим пиццу.

Бутербродов с икрой достаточно

Блогер Мария Погорелова больше шести лет не готовит ничего особого на Новый год. Девушке вместе с мужем для новогоднего настроения достаточно бутербродов с икрой и шампанского.

Фото: из личного архива

— У меня был опыт приготовления праздничного ужина на большую семью со всеми родителями. Праздник прошел неплохо, но удовольствия я не получила: по еде — нормально, но все поели и забыли восхититься ужином в должной мере, — смеется Мария. — После этого мы с мужем либо ходим в гости к родственникам, либо нам хватает простых закусок.

Бутерброды с икрой для семьи — это обязательное блюдо не только на Новый год. Небольшая банка икры, поясняет девушка, стоит 19 рублей — и, если настроение требует, ее можно взять просто так.

— У меня нет телевизора, «Иронии судьбы», и даже елку мы не всегда ставим. Один праздник после переезда на новую квартиру провели с шампанским, бутербродами и устрицами. Этого достаточно, чтобы создать новогоднее настроение.

Когда не выготавливаешь — ничего не надо доедать: 1 января Мария с мужем либо едут в гости к свекрови на традиционную «юшку», которую та готовит по украинскому бабушкиному рецепту, либо просто пьют кофе с выпечкой в любимой кофейне.

«Приготовлю кастрюлю глинтвейна»

Преподаватель Валентина Чекан в этом году собирается приготовить кастрюлю глинтвейна, чтобы пережить все новогодние праздники. Женщина говорит, что в этот день она не готовит ничего сверхъестественного — на стол идет то, что есть в холодильнике.

Фото: из личного архива

— Перестала готовить, когда прекратила массово принимать гостей. Для нашей небольшой семьи — я и дочка — много не надо. Сэкономленное время — это возможность сходить к родственникам и там чувствовать себя нормально — без этого праздничного обжорства, когда ты не в силах передвигаться, — поясняет Валентина. — Не могу сказать, что меня беспокоит вопрос здоровья, это все же про легкость бытия, про отсутствие беготни по магазинам.

— Что было на столе, когда встречали 2019-й?

— Даже не вспомню. Наверное, мандарины были, потому что они неизменно есть дома зимой. Новый год — это не ради еды, это хороший повод повидаться со всеми, кого ты можешь застать дома в это время, и поздравить самых близких.

«Из обязательного — только оливье»

Пиар-менеджер Белорусского Красного Креста Наталья Гантиевская больше 10 лет назад вместе с мужем приняла решение не заморачиваться ни по каким праздникам: дням рождения, годовщинам, встречам Нового года. Девушка уверена, что так их семье жить проще — без лихорадочных поисков подарков и заморочек по поводу стола.

Фото: из личного архива

— Наш главный праздничный атрибут — просто быть вместе в этот день. У нас нет традиций пересматривать определенные фильмы (например, «Один дома»), каждый Новый год проводим спонтанно и без планов. В один год можем хоть «Терминатора» посмотреть, а в следующий — просто лечь спать и отлично проснуться 1 января.

В Новый год из обязательного только оливье: Наталья говорит, что это у них с мужем общий пунктик из детства. Готовят они салат вместе, уходит на это не больше часа. Остальные составляющие банкета — бутылка вина, несколько видов сыра, хлеб и фрукты.

— Часто ездим за границу, и нам понравился формат а-ля винного вечера. Бутылка хорошего вина всегда припасена, а за остальными продуктами ходим в магазин обычно за несколько дней до праздника, чтобы не попадать в ажиотаж и озлобленные очереди.

Активно тренируетесь, худеете или ведете ЗОЖ? Подписывайтесь на @gotutby в инстаграме, отмечайте нас на фото, делитесь историями — попадайте в наш аккаунт и на страницы GO.TUT.BY.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com