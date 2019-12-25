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Рождественский вертеп из песка появился в Гданьске
Источник материала: СТВ
Новости Польши. В польском Гданьске появился необычный рождественский вертеп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Скульптура, которая изображает библейскую сцену рождения Иисуса Христа, полностью выполнена из песка. Его потребовалось 80 тонн. Чтобы вылепить детали композиции, к песку добавляли глину.
Пройти мимо необычного вертепа трудно. Скульптура собирает сотни восторженных отзывов. Полюбоваться ей можно до 6 января.
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Новости Польши. В польском Гданьске появился необычный рождественский вертеп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скульптура, которая изображает...
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