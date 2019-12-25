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Припарковаться и пожениться: что предлагает стадион «Динамо», кроме спортивных зрелищ
Источник материала: СТВ
Какие услуги оказывает Национальный олимпийский стадион «Динамо», помимо спортивных мероприятий, рассказываем в программе
Сегодня стадион «Динамо» – не только место спорта и зрелищ, а также деловая площадка и просто место для отдыха.
Всеми здешними благами могут воспользоваться и спортсмены, и обычные люди.
А снаружи вокруг стадиона в подходящую погоду можно покататься на лыжах. Кроме того, здесь планируют открыть тир и скалодром, а также музей.
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Какие услуги оказывает Национальный олимпийский стадион «Динамо», помимо спортивных мероприятий, рассказываем в программе «Большой город».
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