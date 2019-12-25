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Минчанка взяла в долг у знакомых 150 тысяч долларов и не вернула

26.12.2019 12:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске задержана местная жительница, которая подозревается в мошенничестве. 

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 43-летняя индивидуальная предприниматель по продаже детской одежды на протяжении трёх лет брала в долг у приятелей и едва знакомых людей крупные суммы денег. 

Женщина поясняла, что наличность направит на расширение бизнеса. Подозреваемая писала расписки, обещая вернуть в течение года вдвое больше взятой в долг суммы. Однако деньги фигурантка так и не вернула. 

Минчанка взяла в долг у знакомых 150 тысяч долларов и не вернула
Фото: ГУВД Мингорисполкома 

В милицию поступило 15 заявлений, общий ущерб оценивается в 150 тысяч долларов. Действиям ранее не судимой женщины дана правовая оценка. 

Если вы пострадали от действий Горенской Ю.А., сообщите об этом по телефонам: 8(017)292-02-02, 8(017)239-67-89, 8(033)107-69-57, 102. 

Зимой 2019 года в Гомеле мужчины подозревались в мошенничестве.

Они звонили в магазины, представлялись директорами и требовали деньги на рекламу – подробнее здесь

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске задержана местная жительница, которая подозревается в мошенничестве.  Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 43-летняя индивидуальная...
 
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