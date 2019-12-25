|
Минчанка взяла в долг у знакомых 150 тысяч долларов и не вернула
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске задержана местная жительница, которая подозревается в мошенничестве.
Как
Женщина поясняла, что наличность направит на расширение бизнеса. Подозреваемая писала расписки, обещая вернуть в течение года вдвое больше взятой в долг суммы. Однако деньги фигурантка так и не вернула.
В милицию поступило 15 заявлений, общий ущерб оценивается в 150 тысяч долларов. Действиям ранее не судимой женщины дана правовая оценка.
Если вы пострадали от действий Горенской Ю.А., сообщите об этом по телефонам: 8(017)292-02-02, 8(017)239-67-89, 8(033)107-69-57, 102.
Зимой 2019 года в Гомеле мужчины подозревались в мошенничестве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске задержана местная жительница, которая подозревается в мошенничестве. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 43-летняя индивидуальная...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)