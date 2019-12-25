Минчанка взяла в долг у знакомых 150 тысяч долларов и не вернула

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске задержана местная жительница, которая подозревается в мошенничестве.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 43-летняя индивидуальная предприниматель по продаже детской одежды на протяжении трёх лет брала в долг у приятелей и едва знакомых людей крупные суммы денег.

Женщина поясняла, что наличность направит на расширение бизнеса. Подозреваемая писала расписки, обещая вернуть в течение года вдвое больше взятой в долг суммы. Однако деньги фигурантка так и не вернула.



Фото: ГУВД Мингорисполкома

В милицию поступило 15 заявлений, общий ущерб оценивается в 150 тысяч долларов. Действиям ранее не судимой женщины дана правовая оценка.

Если вы пострадали от действий Горенской Ю.А., сообщите об этом по телефонам: 8(017)292-02-02, 8(017)239-67-89, 8(033)107-69-57, 102.

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