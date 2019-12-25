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В Столинском районе в руках у 16-летнего парня взорвалась петарда

26.12.2019 12:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Столинском районе в руках у подростка взорвалась петарда.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером 25 декабря. В медучреждение был доставлен 16-летний местный житель с травматической ампутацией ногтевой доли пальца.  

Было установлено, что парень получил телесные повреждения, когда у него в руках взорвалась петарда.  

Подросток объяснил правоохранителям, что не успел бросить петарду до взрыва.   

Проводится проверка.  

Как правильно поджигать пиротехнику, чтобы не травмироваться, и что может пойти не так? Разбираемся вместе (читать далее).  

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Новости Беларуси. В Столинском районе в руках у подростка взорвалась петарда.   По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером 25 декабря. В...
 
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