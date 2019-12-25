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В Столинском районе в руках у 16-летнего парня взорвалась петарда
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Столинском районе в руках у подростка взорвалась петарда.
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Было установлено, что парень получил телесные повреждения, когда у него в руках взорвалась петарда.
Подросток объяснил правоохранителям, что не успел бросить петарду до взрыва.
Проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Столинском районе в руках у подростка взорвалась петарда. По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером 25 декабря. В...
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