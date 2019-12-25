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Паралимпийская чемпионка Волчёк: «Менять менталитет, чтобы на нас смотрели нормальными глазами, не показывали пальцем»

26.12.2019 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Марафон добра. В Беларуси проходит акция «Наши дети». Подробнее рассказываем в программе «Центральный регион».

На днях в Воложине состоялось грандиозное мероприятие. Собрались высокие гости, именитые спортсмены, чемпионы.

Паралимпийская чемпионка Волчёк: «Менять менталитет, чтобы на нас смотрели нормальными глазами, не показывали пальцем»

И дети-инвалиды. Чтобы всем вместе ощутить приближающийся праздник.

Паралимпийская чемпионка Волчёк: «Менять менталитет, чтобы на нас смотрели нормальными глазами, не показывали пальцем»

О том, что если очень верить, то чудо возможно, знает не понаслышке трехкратный паралимпийский чемпион Людмила Волчёк.

Паралимпийская чемпионка Волчёк: «Менять менталитет, чтобы на нас смотрели нормальными глазами, не показывали пальцем»

Людмила Волчёк, паралимпийская чемпионка:
Я на такие мероприятия еду с большим удовольствием. Потому что это дети, и я своим примером показываю, что невозможное все возможно. И говорить о том, чтобы не бояться своих больших целей, идти к своим целям маленькими шажочками. Это того стоит. Чтобы рушить барьеры перед собой – чтобы дети не боялись улицы, людей, будущего, движения. Все реально. И благодаря таким акциям и такой организации обращают внимание на таких детей. Хотелось бы пожелать терпения тем, кто находится рядом с ними.

Паралимпийская чемпионка Волчёк: «Менять менталитет, чтобы на нас смотрели нормальными глазами, не показывали пальцем»

Участница акции «Наши дети»:
Мы играем в эстафеты, в футбол. Очень сильно жду Новый год! Это праздник, который мы можем отпраздновать со всей семьей! Буду поздравлять всех родных.

Паралимпийская чемпионка Волчёк: «Менять менталитет, чтобы на нас смотрели нормальными глазами, не показывали пальцем»

Паралимпийская чемпионка Волчёк: «Менять менталитет, чтобы на нас смотрели нормальными глазами, не показывали пальцем»

Евгений Крукович, председатель Воложинского райисполкома:
Акция – это воссоединение людей, которые профессионально занимаются спортом и деток-инвалидов, чтобы уделить им внимание. Очень приятно, что Минским областным исполнительным комитетом была организована данная акция. Она проходит именно на территории Воложинского района. Участие – это условное. Самое главное – это внимание этим деткам, чтобы мы хоть небольшой промежуток времени провели вместе. В районе мы полностью охватываем весь спектр деток. У нас на территории есть дом-интернат для инвалидов, есть дети-сироты, есть многодетные семьи, есть просто детки. Мы стараемся всех их охватить, особенно в эти предновогодние и рождественские праздники. Самое главное – уделить им внимание.

Паралимпийская чемпионка Волчёк: «Менять менталитет, чтобы на нас смотрели нормальными глазами, не показывали пальцем»

Людмила Волчёк:
Нам нужна помощь именно общества – менять менталитет общества, чтобы на нас смотрели нормальными глазами, чтобы на нас не показывали пальцем. Потому что мы такое же общество, как и все остальные. Мы любим, верим, надеемся. Мы просто передвигаемся по-другому. Такая беда может прийти в каждый дом к каждому из нас. И об этом надо подумать наперед и сделать все условия, чтобы в любом случае ты мог продолжать жить так же, как и до травмы. Потому что никто не застрахован в этой жизни. Это на раз-два все получается – травмы и все остальное. И чтобы шли нам на уступки и нормально принимали нас в обществе.

Паралимпийская чемпионка Волчёк: «Менять менталитет, чтобы на нас смотрели нормальными глазами, не показывали пальцем»

Я встречаю Новый год на лыжных гонках, на горнолыжном спуске. Обычно мы едем в Швейцарию, меня туда приглашает мой товарищ – он заранее бронирует горнолыжный блок, и мы катаемся. И этим способствует сила победы, воля, это свобода действий. И хочется таких детишек приобщить – показать, что это такое.

Люди в материале: Людмила Волчек, Евгений Крукович
 
 
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Марафон добра. В Беларуси проходит акция «Наши дети». Подробнее рассказываем в программе «Центральный регион». На днях в Воложине состоялось грандиозное...
 
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