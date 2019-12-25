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27 декабря ГАИ проведёт День безопасности «Останови беду — позвони 102!»
26.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В пятницу, 27 декабря, Госавтоинспекция Минской области проведёт Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Останови беду — позвони 102!», направленный на профилактику пьянства за рулём. Об этом SG сообщил старший инспектор ДПС ГАИ Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов.
В ГАИ отметили, что управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения — одно из самых серьезных нарушений ПДД. Статистика свидетельствует, что до 10% ДТП по вине водителей связано с употреблением алкоголя перед поездкой.
Для примера: за 11 месяцев этого года в столичном регионе по вине нетрезвых водителей произошло 70 ДТП, в которых 16 человек погибли и 69 получили травмы. За управление в состоянии опьянения задержано 3 505 водителей, из них более 150 — повторно в течение года.
И это при том, что повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности по ст.317-1 УК с конфискацией транспортного средства независимо от права собственности.
Если вам стало известно об управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102.
Напомним также, что с 27 декабря по 7 января
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В пятницу, 27 декабря, Госавтоинспекция Минской области проведёт Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Останови беду — позвони 102!»,...
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