27 декабря ГАИ проведёт День безопасности «Останови беду — позвони 102!»

Источник материала: Слуцк Город





В пятницу, 27 декабря, Госавтоинспекция Минской области проведёт Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Останови беду — позвони 102!», направленный на профилактику пьянства за рулём. Об этом SG сообщил старший инспектор ДПС ГАИ Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов.

В ГАИ отметили, что управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения — одно из самых серьезных нарушений ПДД. Статистика свидетельствует, что до 10% ДТП по вине водителей связано с употреблением алкоголя перед поездкой.

Для примера: за 11 месяцев этого года в столичном регионе по вине нетрезвых водителей произошло 70 ДТП, в которых 16 человек погибли и 69 получили травмы. За управление в состоянии опьянения задержано 3 505 водителей, из них более 150 — повторно в течение года.

И это при том, что повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности по ст.317-1 УК с конфискацией транспортного средства независимо от права собственности.

Исследования, проведенные специалистами в области безопасности движения, показали, что концентрация содержания алкоголя в крови в размере 1 промилле приблизительно соответствует употреблению водителем 150 грамм водки, а вероятность совершения ДТП уже при таком количестве выпитого спиртного возрастает в 5-10 раз по сравнению с трезвым водителем. Вероятность погибнуть в ДТП с водителем, выпившим такое количество алкоголя, возрастает в 2,5 раза, а вероятность получить различные травмы - в 2 раза. В случае, если в крови находится 1,5 промилле спирта, вероятность ДТП увеличивается в 55 раз, а вероятность погибнуть - в 16 раз, добавляют в ГАИ.

Если вам стало известно об управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102.

Напомним также, что с 27 декабря по 7 января пройдёт республиканская акция «Трезвость - норма на дорогах».





Slutsk-Gorod.by