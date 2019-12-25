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Датчики движения хотят установить в минских дворах: чтобы отключали фонари, когда никто не ходит
Источник материала: СТВ
Способ экономии электроэнергии предложили в Мингорсвете. Организация планирует оснастить минские дворы датчиками движения, сообщили в программе
Пилотный проект уже реализовали на улице Платонова. Ночью эта улица не загружена, а потому круглосуточное освещение здесь не нужно. Теперь в темное время суток фонари на улице работают лишь на 20% от своей мощности. И полностью загораются при необходимости – когда мимо проходит пешеход или во двор въезжает машина. Сейчас специалисты оценивают, где такой способ экономии электроэнергии выгоднее применять – во дворах, парках или скверах.
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Способ экономии электроэнергии предложили в Мингорсвете. Организация планирует оснастить минские дворы датчиками движения, сообщили в программе «Большой город».
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