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Всебелорусская пионерская ёлка соберёт более 350 ребят

26.12.2019 11:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается марафон добра и заботы. 26 декабря в рамках акции «Наши дети» в гости к малышам придут их взрослые друзья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всебелорусская пионерская ёлка соберёт более 350 ребят

Всебелорусская пионерская ёлка соберёт более 350 ребят

Парламентарии и министры, чиновники и бизнесмены – подарки будут вручать по десяткам адресов. В Борисове пройдёт областная ёлка. Со всего столичного региона приедут дети на яркое представление.

Всебелорусская пионерская ёлка соберёт более 350 ребят

Ждёт оно и участников Всебелорусской пионерской ёлки. В Минск приглашены 350 лучших представителей детско-юношеского движения.

Всебелорусская пионерская ёлка соберёт более 350 ребят

В выставочном комплексе рядом с Дворцом Независимости ребята станут не только зрителями, но и участниками мюзикла «В гостях у сказки», наполненного атмосферой Нового года.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается марафон добра и заботы. 26 декабря в рамках акции «Наши дети» в гости к малышам придут их взрослые друзья, сообщили в...
 
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