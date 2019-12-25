Средняя зарплата в Беларуси снизилась в ноябре на 10 рублей

Источник материала: Myfin

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Выше всего средняя зарплата работников в ноябре была в Минске – 1537,7 рубля. Следом идет Минская область – 1100,8 рубля, затем Гомельская – 997,1 рубля, Гродненская – 983,1 рубля, Брестская – 975,4 рубля, Витебская – 944,2 рубля, Могилевская - 922 рубля.

Реальная зарплата (с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-ноябре к аналогичному периоду 2018 года выросла на 7,5%.

Выше была зарплата у работников сферы информационных технологий - 4247,2 рубля, воздушного транспорта - 2788,6 рубля, финансовых услуг и страхования – 2321,8 рубля.

Меньше всего получали работники сферы творческой деятельности и развлечений – 676,1 рубля, библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры – 647 рублей, социальных услуг – 670,1 рубля.