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Такого никто не ожидал: «рога» троллейбуса упали и проткнули автомобиль в России

26.12.2019 13:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В российском Орле произошло крайне необычное ДТП с участием троллейбуса: прямо на ходу его «рога» отсоединились от линии, изогнулись и буквально проткнули фургон, который двигался в попутном направлении. В результате автомобиль даже развернуло. Момент аварии попал в объектив видеорегистратора: посмотрите, как это произошло.

 
 
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