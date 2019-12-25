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Такого никто не ожидал: «рога» троллейбуса упали и проткнули автомобиль в России
Источник материала: Tut.by
В российском Орле произошло крайне необычное ДТП с участием троллейбуса: прямо на ходу его «рога» отсоединились от линии, изогнулись и буквально проткнули фургон, который двигался в попутном направлении. В результате автомобиль даже развернуло. Момент аварии попал в объектив видеорегистратора: посмотрите, как это произошло.
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Момент аварии попал в объектив видеорегистратора.
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