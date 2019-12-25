Такого никто не ожидал: «рога» троллейбуса упали и проткнули автомобиль в России

Источник материала: Tut.by

В российском Орле произошло крайне необычное ДТП с участием троллейбуса: прямо на ходу его «рога» отсоединились от линии, изогнулись и буквально проткнули фургон, который двигался в попутном направлении. В результате автомобиль даже развернуло. Момент аварии попал в объектив видеорегистратора: посмотрите, как это произошло.