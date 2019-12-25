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МТБанк реализовал первую сделку с участием Международного банка экономического сотрудничества

26.12.2019 13:27 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

В рамках подписанного соглашения МТБанк может профинансировать экспортно-импортные сделки белорусских компаний и их контрагентов из стран-участниц МБЭС (Болгария, Вьетнам, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия и Чехия).

Сотрудничество с МБЭС открывает для МТБанка и его клиентов новые возможности в привлечении внешнеторгового финансирования на привлекательных условиях. Расширение доступных инструментов поддержки внешнеэкономической деятельности клиентов банка нацелено на развитие их бизнеса как в традиционных направлениях, так и на новых рынках.

*партнерский материал

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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МТБанк и Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) реализовали дебютную сделку в рамках Генерального соглашения о финансировании. МБЭС предоставил...
 
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