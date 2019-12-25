|
МТБанк реализовал первую сделку с участием Международного банка экономического сотрудничества
Источник материала: Myfin
В рамках подписанного соглашения МТБанк может профинансировать экспортно-импортные сделки белорусских компаний и их контрагентов из стран-участниц МБЭС (Болгария, Вьетнам, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия и Чехия).
Сотрудничество с МБЭС открывает для МТБанка и его клиентов новые возможности в привлечении внешнеторгового финансирования на привлекательных условиях. Расширение доступных инструментов поддержки внешнеэкономической деятельности клиентов банка нацелено на развитие их бизнеса как в традиционных направлениях, так и на новых рынках.
*партнерский материал
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МТБанк и Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) реализовали дебютную сделку в рамках Генерального соглашения о финансировании. МБЭС предоставил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)