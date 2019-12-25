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Лукашенко назначил новых заместителей министров промышленности, юстиции и природных ресурсов

26.12.2019 13:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко назначил новых заместителей министров промышленности, юстиции и природных ресурсов

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал сегодня назначения новых заместителей министров промышленности, юстиции, природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба президента.

На должность заместителя министра юстиции согласована Наталья Филиппова, сейчас в министерстве она начальник главного управления обязательной юридической экспертизы нормативных правовых актов.

Экс-депутат Палаты представителей Болеслав Пирштук согласован на должность первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Заместитель министра промышленности Сергей Гунько пойдет на повышение и станет там первым замом.

Глава государства также согласовал назначение Оксаны Цылько председателем Комитета государственного контроля Брестской области. Пока она заместитель начальника главного аналитического управления - начальник управления анализа и планирования КГК Беларуси.
 

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал сегодня назначения новых заместителей министров промышленности, юстиции, природных ресурсов и охраны...
 
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