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В Пуховичском районе водитель насмерть сбил мужчину и скрылся

26.12.2019 13:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автомобиль насмерть сбил пешехода в Пуховичском районе, водитель с места происшествия скрылся, сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 24 декабря, около 20.00, на подъездной дороге от трассы М5 Минск — Гомель к агрогородку Пуховичи. Здесь неустановленный водитель совершил наезд на 34-летнего пешехода, который шел в попутном направлении по проезжей части.

В результате наезда мужчина от полученных телесных повреждений умер на месте. Водитель с места происшествия скрылся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий инспекторы установили совершившего ДТП водителя. Им оказался 36-летний мужчина, он задержан.

В ГАИ отметили, что с начала года зарегистрировано 11 смертельных ДТП, когда водители скрывались. Все они были установлены.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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С начала года зарегистрировано 11 смертельных ДТП, когда водители скрывались. Все они были установлены.
 
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