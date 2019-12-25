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В Пуховичском районе водитель насмерть сбил мужчину и скрылся
Источник материала: Tut.by
Автомобиль насмерть сбил пешехода в Пуховичском районе, водитель с места происшествия скрылся,
Авария произошла 24 декабря, около 20.00, на подъездной дороге от трассы М5 Минск — Гомель к агрогородку Пуховичи. Здесь неустановленный водитель совершил наезд на 34-летнего пешехода, который шел в попутном направлении по проезжей части.
В результате наезда мужчина от полученных телесных повреждений умер на месте. Водитель с места происшествия скрылся.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий инспекторы установили совершившего ДТП водителя. Им оказался 36-летний мужчина, он задержан.
В ГАИ отметили, что с начала года зарегистрировано 11 смертельных ДТП, когда водители скрывались. Все они были установлены.
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С начала года зарегистрировано 11 смертельных ДТП, когда водители скрывались. Все они были установлены.
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