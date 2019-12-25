В Пуховичском районе водитель насмерть сбил мужчину и скрылся

Источник материала: Tut.by

Автомобиль насмерть сбил пешехода в Пуховичском районе, водитель с места происшествия скрылся, сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 24 декабря, около 20.00, на подъездной дороге от трассы М5 Минск — Гомель к агрогородку Пуховичи. Здесь неустановленный водитель совершил наезд на 34-летнего пешехода, который шел в попутном направлении по проезжей части.

В результате наезда мужчина от полученных телесных повреждений умер на месте. Водитель с места происшествия скрылся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий инспекторы установили совершившего ДТП водителя. Им оказался 36-летний мужчина, он задержан.

В ГАИ отметили, что с начала года зарегистрировано 11 смертельных ДТП, когда водители скрывались. Все они были установлены.