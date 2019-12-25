Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — основная причина ДТП

Источник материала: Газета Авангард

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является одной из основных причин ДТП.





Алкоголь даже в самых маленьких дозах ухудшает восприятие дорожно-транспортной обстановки, изменение рельефа, дистанцию до объекта, а это на дорогах особенно опасно. Кроме того, у нетрезвого водителя исчезает чувство самосохранения, он становится вспыльчивым, не замечает опасность и не контролирует свои поступки.

Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или по проезжей части передвигается пьяный пешеход, — незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102 в ближайшее подразделение ГАИ. Возможно, Ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь.

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Республики Беларусь от 24 октября 2013 года усилена ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения: размер штрафа составляет от 50 до 100 б.в. с лишением права управления транспортным средством на 3 года, также за употребление алкоголя до необходимой проверки, в том числе и после совершения ДТП, водителю придется оплатить штраф в размере от 50 до 100 б.в. с лишением права управления транспортным средством на три года. Если лицо управляло транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, либо передало управление транспортным средством такому лицу, либо отказалось от прохождения проверки (освидетельствования) повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, в отношении такого лица возбуждается уголовное дело по ст. 317 УК Республики Беларусь. Кроме того, согласно ч. 6 ст. 61 УК Республики Беларусь, независимо от права собственности подлежит специальной конфискации транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 317 УК Республики Беларусь (за исключением транспортных средств, выбывших из законного владения собственника помимо его воли или в результате противоправных действий других лиц).

По информации ОГАИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома

Подготовила Алла ЯКУШЕВИЧ