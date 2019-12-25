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Лауреаты «Золотой мечты» из детской школы искусств и вокально-хорового мастерства

26.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Не успел отгреметь VIII региональный фестиваль-конкурс «Славянскі карагод», на котором ученики  детской школы искусств и вокально-хорового мастерства получили 42 диплома лауреатов конкурса в разных номинациях и возрастных группах, как юные таланты инструментального жанра отправились в Могилев для участия в Международном фестивале-конкурсе искусств «Золотая мечта». Это соревновательное мероприятие объединило свыше  полторы тысячи участников из Беларуси, Украины, России. Но и такое большое количество конкурсантов, жесткая конкуренция, сильные соперники не стали помехой для того, чтобы достойно показать жюри свой талант и высокий уровень подготовки, и, тем самым, подтвердить заслуженные дипломы и награды, полученные на родной Горецкой земле.

 

Лауреаты «Золотой мечты» из детской школы искусств и вокально-хорового мастерства
Ансамбль «Тарантелла»

 

Лауреаты «Золотой мечты» из детской школы искусств и вокально-хорового мастерства

 

Лауреаты «Золотой мечты» из детской школы искусств и вокально-хорового мастерства

 

В номинации «Эстрадная музыка» образцовый ансамбль «Тарантелла», ставший обладателем Гран-при в инструментальном жанре на VIII «Славянском хороводе», еще раз подтвердил свой высокий исполнительский уровень и был удостоен  звания  Лауреата I степени (руководитель Татьяна Воронова). В этой же номинации Елизавета Мануленко (домра; учитель Татьяна Воронова, концертмейстер Мария Лагунова) и Александр Шляхтицев (баян; учитель Владимир Воронов) стали лауреатами III степени.
В номинации «Классическая музыка» Ксения Серафимович (фортепиано; учитель Мария Лагунова) стала Лауреатом II степени. А Ярослав Цыцарев в этой же номинации (фортепиано; учитель Татьяна Матасева), Карина Иванченко (учитель Мария Лагунова), Василий Корольков (труба; учитель Александр Шелепов, концертмейстер Мария Лагунова), Артем Савчиц (баян; учитель Владимир Воронов) удостоены звания лауреата III степени.

 

Лауреаты «Золотой мечты» из детской школы искусств и вокально-хорового мастерства
Александр Шляхтицев

 

В номинации «Народная музыка» Артем Бондарев (домра; учитель Татьяна Воронова, концертмейстер Мария Лагунова) получил звание лауреата III степени.

 

Лауреаты «Золотой мечты» из детской школы искусств и вокально-хорового мастерства

 

Дипломантами конкурса стали: Михаил Барсук (скрипка; учитель Ирина Лахмакова, концертмейстер Татьяна Матасева), Станислав Кудрявцев (баян; учитель Владимир Воронов),  Арина Таранова (фортепиано; учитель Наталья Неутратова).

 

Лауреаты «Золотой мечты» из детской школы искусств и вокально-хорового мастерства

 

Искренне поздравляем всех ребят и учителей с достойными выступлениями и желаем дальнейших творческих успехов!

 

Галина Кожевникова


 
Теги: Могилев
 
 
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  Не успел отгреметь VIII региональный фестиваль-конкурс «Славянскі карагод», на котором ученики  детской школы искусств и вокально-хорового мастерства получили 42...
 
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