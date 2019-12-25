ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 20 февраля в Беларуси перестанет работать система денежных переводов BLIZKO

26.12.2019 14:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С 20 февраля 2020 года перестанет работать система международных денежных переводов BLIZKO. Об этом сообщается на сайте Беларусбанка. Это единственный банк, через который можно было совершить или получить перевод на территории Беларуси.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

BLIZKO — это российская система денежных переводов, которая также работает в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане и Молдове. Платежи принимаются в трех валютах — долларах, евро и российских рублях, а отправить и получить перевод можно без открытия счет в банке.

Помимо системы BLIZKO в Беларуси также работают такие междунарожные системы денежных переводов, как Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», MoneyGram, Rio Money Transfer, Contact, «Колибри» и Faster. По данным Нацбанка, во втором квартале года белорусы получили из-за границы 75,9 млн долларов денежных переводов через этим системы.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Из-за того, что мы такие добрые, иногда даже не бывает и воды в гримёрке». Афанасьева рассказала о своём райдере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма
26.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика