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С 20 февраля в Беларуси перестанет работать система денежных переводов BLIZKO
Источник материала: Tut.by
С 20 февраля 2020 года перестанет работать система международных денежных переводов BLIZKO. Об этом
BLIZKO — это российская система денежных переводов, которая также работает в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане и Молдове. Платежи принимаются в трех валютах — долларах, евро и российских рублях, а отправить и получить перевод можно без открытия счет в банке.
Помимо системы BLIZKO в Беларуси также работают такие междунарожные системы денежных переводов, как Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», MoneyGram, Rio Money Transfer, Contact, «Колибри» и Faster. По данным Нацбанка, во втором квартале года белорусы
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