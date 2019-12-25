С 20 февраля в Беларуси перестанет работать система денежных переводов BLIZKO

Источник материала: Tut.by

С 20 февраля 2020 года перестанет работать система международных денежных переводов BLIZKO. Об этом сообщается на сайте Беларусбанка. Это единственный банк, через который можно было совершить или получить перевод на территории Беларуси.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

BLIZKO — это российская система денежных переводов, которая также работает в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане и Молдове. Платежи принимаются в трех валютах — долларах, евро и российских рублях, а отправить и получить перевод можно без открытия счет в банке.

Помимо системы BLIZKO в Беларуси также работают такие междунарожные системы денежных переводов, как Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», MoneyGram, Rio Money Transfer, Contact, «Колибри» и Faster. По данным Нацбанка, во втором квартале года белорусы получили из-за границы 75,9 млн долларов денежных переводов через этим системы.