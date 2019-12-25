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Мировой марафон: радио «МИР» устроило новогодний праздник для жителей Минска

26.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

10-часовой эфирный марафон. Радио «МИР» в Беларуси устроило слушателям новогодний праздник. На один день перенесло эфирную студию в самый крупный торговый центр Минска. Слушатели увидели, как делают радио. О празднике рассказал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

В самом большом торговом центре страны – самая большая эфирная студия. В выходной рождественский день это выглядело не иначе как чудо. Диджеев радио «МИР», которых до этого только слышали, поклонники теперь и увидели.

Популярные ведущие Алексей Клочков, Юлия Навацкая и Антон Павлович презентовали свой проект «Подъемная сила». Шутили и даже дегустацию проводили. А Наталья Высоцкая приглашала поклонников радио «МИР» поучаствовать в конкурсах в прямом эфире. И желающих оказалось немало.

Исполнить мечту и полетать в аэротрубе, например, буквально в двадцати шагах от сцены. Те же, кто не рискнул, просто наслаждались выступлением любимых артистов. Лауреаты «Славянского базара» и участники «Евровидения» пели живьем и дарили гостям желания. Скоро же Новый год.

«Движение вперед – это то, чего хочется пожелать каждому человеку, поэтому двигайтесь вперед!» – говорят участники группы NAVIBAND. 

Организовать радийный десятичасовой марафон, да еще и в атриуме торгового центра, оказалось задачей непростой. Открытие студии напоминало чем-то сотворение мира. Сначала хаос из проводов, трехдневный монтаж сцены и света. И только потом, когда километры кабелей соединились, – волшебный звук эфира.

К слову, марафон радио «МИР» можно было не только услышать, но и увидеть. Четыре ультра HD-камеры выводили картинку на передвижную телестанцию. А дальше режиссеры направляли сигнал в эфир. Трансляцию вели в социальных сетях и на сайте радиостанции. И такой масштабный медиапроект, говорят организаторы, не последний. В новом году радио «МИР» готовит новые сюрпризы. А значит, времена подарков и маленьких чудес не заканчиваются.



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Теги: Минск
 
 
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Организовать радийный десятичасовой марафон, да еще и в атриуме торгового центра, оказалось задачей непростой.
 
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