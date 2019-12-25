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Афанасьева о «Славянском базаре»: «Этот фестиваль никогда не станет «Новой волной»
Источник материала: СТВ
Певица высказала мнение в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Вадим Щеглов:
Вадим Щеглов:
Инна Афанасьева:
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Певица высказала мнение в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:У Вас две премии «Славянского базара». Первая – за композицию на польском языке, вторая...
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