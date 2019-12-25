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Афанасьева о «Славянском базаре»: «Этот фестиваль никогда не станет «Новой волной»

26.12.2019 13:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Певица высказала мнение в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
У Вас две премии «Славянского базара». Первая – за композицию на польском языке, вторая – за «Все цветы июля», которая впоследствии стала гимном. По-Вашему, формат «Славянского базара»: насколько сегодня он является актуальным, или, всё-таки, назрела необходимость что-то менять?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
«Славянский базар» всегда трансформировался, пытался, во всяком случае, и встраивался во время. Но этот фестиваль сам по себе никогда не станет «Новой волной».

Афанасьева о «Славянском базаре»: «Этот фестиваль никогда не станет «Новой волной»

Вадим Щеглов:
Там не те деньги.

Инна Афанасьева:
Это другой формат, он изначально делался как идеологический фестиваль больше. Дружба народов – Украина, Россия, Беларусь. Он масштабный, он живёт уже много лет вопреки всем законам шоу-бизнеса. Да, как Вы сказали, там другие деньги, конечно же. Его поддерживает государство. Он проходит на государственном уровне.

Вадим Щеглов:
И личная поддержка Президента немаловажна.

Инна Афанасьева:
Конечно. Поэтому здесь он не может стать «Cоmedy club», образно говоря, «Кварталом-95» или «Новой волной».

Люди в материале: Инна Афанасьева
 
 
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Певица высказала мнение в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:У Вас две премии «Славянского базара». Первая – за композицию на польском языке, вторая...
 
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