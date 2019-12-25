Афанасьева о «Славянском базаре»: «Этот фестиваль никогда не станет «Новой волной»

Источник материала: СТВ

Певица высказала мнение в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

У Вас две премии «Славянского базара». Первая – за композицию на польском языке, вторая – за «Все цветы июля», которая впоследствии стала гимном. По-Вашему, формат «Славянского базара»: насколько сегодня он является актуальным, или, всё-таки, назрела необходимость что-то менять?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

«Славянский базар» всегда трансформировался, пытался, во всяком случае, и встраивался во время. Но этот фестиваль сам по себе никогда не станет «Новой волной».





Вадим Щеглов:

Там не те деньги.

Инна Афанасьева:

Это другой формат, он изначально делался как идеологический фестиваль больше. Дружба народов – Украина, Россия, Беларусь. Он масштабный, он живёт уже много лет вопреки всем законам шоу-бизнеса. Да, как Вы сказали, там другие деньги, конечно же. Его поддерживает государство. Он проходит на государственном уровне.

Вадим Щеглов:

И личная поддержка Президента немаловажна.

Инна Афанасьева:

Конечно. Поэтому здесь он не может стать «Cоmedy club», образно говоря, «Кварталом-95» или «Новой волной».