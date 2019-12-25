Индекс Оливье. Насколько подорожали ингредиенты для новогоднего салата

Источник материала: Аргументы и факты

Для приготовления оливье нужны картофель, морковь, вареная колбаса, яйца, огурцы и зеленый горошек. Всё это нужно приправить майонезом. Мы считаем стоимость за килограмм (десяток, если речь идёт о яйцах) продуктов.

По официальным данным, из указанного набора за истекший год подешевели только два продукта. Так, морковь в среднем по республике упала в цене на 13 копеек, свежие огурцы - на 64 копейки.

Остальные продукты подорожали. Например, килограмм картофеля в среднем стоит не 0,57 руб., как год назад, а 0,67 руб., а десяток яиц - 2,15 руб., а не 2,08 руб. Варёная колбаса выросла в цене на 45 копеек, зелёный горошек - на 35 коп., майонез - на 32 коп.

В итоге наш салат в ноябре 2019 года обошёлся бы нам в 25,14 руб., то есть почти на 50 коп. дороже, чем в ноябре 2018 года. Цены выросли всего на 2,1%. Для сравнения: для приготовления гигантской порции салата в ноябре 2016 года у нас ушло бы 21,53 рубля, в 2017 году - 23,17 руб., год назад - 24,62 руб.

Неофициально

Динамика изменения цен в рамках нашего индекса подтверждает, что инфляция в стране замедляется. Но что будет, если отталкиваться не от официальных средних цен, которые «пляшут» в зависимости от региона, а от реальных минских? Пробуем купить все те же продукты в обычном гипермаркете возле дома.

Самый дешёвый картофель обошёлся бы в 0,65 руб. за килограмм, продовольственная морковь - в 0,85 руб. Десяток самых дешевых яиц стоит 2,15 руб. Самая дешёвая варёная колбаса по скидке - около 5 руб. Впрочем, даже сам производитель не осмеливается назвать свой продукт «колбасой», это «изделие колбасное из мяса птицы». Цена за килограмм огурцов - 4,45 руб., консервированный горошек - 3,23 руб., наконец, литр майонеза - 2,75 руб. Итоговая стоимость: 19,08 руб.

Получилось дешевле, потому что мы могли бы купить многие продукты на акции со скидкой, а также потому что выбирали самое дешевое из доступного. Сравнение подтверждает: официальные средние цены недалеки от реальности.

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КСТАТИ

Индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре 2019 года по сравнению с октябрем 2019 г. составил 100,2%, с декабрем 2018 г. - 104,2%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в ноябре 2019 г. по сравнению с октябрем 2019 г. составил 100,1%, с декабрем 2018 г. - 103,4%, сообщает Национальный статистический комитет Республики Беларусь.