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Индекс Оливье. Насколько подорожали ингредиенты для новогоднего салата

26.12.2019 13:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Индекс Оливье. Насколько подорожали ингредиенты для новогоднего салата
Фото из открытых источников

Для приготовления оливье нужны картофель, морковь, вареная колбаса, яйца, огурцы и зеленый горошек. Всё это нужно приправить майонезом. Мы считаем стоимость за килограмм (десяток, если речь идёт о яйцах) продуктов.

Индекс Оливье. Насколько подорожали ингредиенты для новогоднего салата Инфляция по курсу «оливье». Как изменились цены на продукты за год

По официальным данным, из указанного набора за истекший год подешевели только два продукта. Так, морковь в среднем по республике упала в цене на 13 копеек, свежие огурцы - на 64 копейки.

Остальные продукты подорожали. Например, килограмм картофеля в среднем стоит не 0,57 руб., как год назад, а 0,67 руб., а десяток яиц - 2,15 руб., а не 2,08 руб. Варёная колбаса выросла в цене на 45 копеек, зелёный горошек - на 35 коп., майонез - на 32 коп.

В итоге наш салат в ноябре 2019 года обошёлся бы нам в 25,14 руб., то есть почти на 50 коп. дороже, чем в ноябре 2018 года. Цены выросли всего на 2,1%. Для сравнения: для приготовления гигантской порции салата в ноябре 2016 года у нас ушло бы 21,53 рубля, в 2017 году - 23,17 руб., год назад - 24,62 руб.

Индекс Оливье. Насколько подорожали ингредиенты для новогоднего салата
Фото: АиФ

 

Неофициально

Динамика изменения цен в рамках нашего индекса подтверждает, что инфляция в стране замедляется. Но что будет, если отталкиваться не от официальных средних цен, которые «пляшут» в зависимости от региона, а от реальных минских? Пробуем купить все те же продукты в обычном гипермаркете возле дома.

Самый дешёвый картофель обошёлся бы в 0,65 руб. за килограмм, продовольственная морковь - в 0,85 руб. Десяток самых дешевых яиц стоит 2,15 руб. Самая дешёвая варёная колбаса по скидке - около 5 руб. Впрочем, даже сам производитель не осмеливается назвать свой продукт «колбасой», это «изделие колбасное из мяса птицы». Цена за килограмм огурцов - 4,45 руб., консервированный горошек - 3,23 руб., наконец, литр майонеза - 2,75 руб. Итоговая стоимость: 19,08 руб.

Получилось дешевле, потому что мы могли бы купить многие продукты на акции со скидкой, а также потому что выбирали самое дешевое из доступного. Сравнение подтверждает: официальные средние цены недалеки от реальности.

Индекс Оливье. Насколько подорожали ингредиенты для новогоднего салата
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КСТАТИ

Индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре 2019 года по сравнению с октябрем 2019 г. составил 100,2%, с декабрем 2018 г. - 104,2%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в ноябре 2019 г. по сравнению с октябрем 2019 г. составил 100,1%, с декабрем 2018 г. - 103,4%, сообщает Национальный статистический комитет Республики Беларусь.

 
 
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Ежегодно «АиФ» рассчитывает индивидуальную инфляцию, сопоставляя изменение за год стоимости продуктов, которые нужны для приготовления оливье. К концу 2017 года...
 
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