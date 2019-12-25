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На Октябрьской площади установили часы, запланированные ещё в 60-ые годы
Источник материала: СТВ
Новый год на Октябрьской площади начнётся без опозданий, заверили в программе
На здании напротив Дворца республики установили часы. Они были предусмотрены здесь изначально, ещё во время строительства на Энгельса, 6 в 60-ые годы.
Спустя более полувека, часы, наконец, заняли свою законную позицию. Инициаторы идеи уверяют, что механизм будет точным при любых погодных условиях.
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Новый год на Октябрьской площади начнётся без опозданий, заверили в программе «Большой город». На здании напротив Дворца республики установили часы. Они были...
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