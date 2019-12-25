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Топ креативных подарков к Новому Году

26.12.2019 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife


Чем удивить вторую половинку в Новый Год? Необычными идеями делится ведущий кредитный брокер в Беларуси «Центр кредитования АТЛ». Нет денег? Не беда? Компания поможет, предложив лучший кредит среди тысячи предложений на рынке.

iPhone 10 или…


Близкий человек мечтает о роскошном телефоне? Последняя модель знаменитого «яблочка» обойдется минимум в 1800 BYN. Если Вы – руководитель крупной компании или высокооплачиваемый специалист, то такой подарок по Вашему кошельку. А если нет? Выход – взять кредит на iPhone с помощью специалистов «Центра кредитования АТЛ». Здесь Вам подберут самое оптимальное предложение!

Есть и другой вариант, который подойдет для людей с отличным чувством юмора. Представьте, в новогоднюю ночь Ваша половинка снимает подарочную упаковку, а там коробка от мечты. Сюрприз внутри, где вместо желаемого телефона – шоколад! Буря эмоций обеспечена, но рекомендуем убрать подальше колющие и режущие предметы.

Отдых в Швейцарии или…


Хотите подарить близкому человеку недельное счастье? Положите под елку путевку на Рождество в Швейцарию! Насладиться Цюрихом и Женевой без относительной роскоши можно в принципе за 300 евро с человека без учета некоторых экскурсий и оплаты за туристическую услугу. «Центр кредитования АТЛ» поможет подобрать выгодный кредит на отпуск, который не станет тяжелым бременем, а даст возможность отдохнуть в новом году.

Еще один вариант расслабиться – SPA. Такой вариант более бюджетный и займет меньше времени. Вариантов в Минске и в областных городах предостаточно. Цены на них в разы отличаются от стоимости путевки в Швейцарию.

Обучение за рубежом или …


Лучшее вложение денег – в образование. Если друг или близкий человек мечтает профессионально разбираться в видах кофе, то подарите ему курсы бариста! Вопрос в том, где.

Есть шикарный вариант во Флоренции в Florence Culinary Art School! За неделю активного постижения искусства варки и подачи кофе придется заплатить минимум от 1400 евро. Тут и изучение кофейных ароматов, и традиционных итальянских рецептов. Нет денег на такой подарок мечты?

Кредит на обучение поможет получить «Центр кредитования АТЛ», где доступны все предложения от банков. Есть и бюджетный вариант. Например, подарить сертификат на прохождение курсов бариста в Минске.  Покупая такой вариант, нужно заплатить от 250BYN.Новый Год – это повод удивить свою половинку. «Центр кредитования АТЛ» позволяет подарить лучший подарок, который при этом не оставит дыру в кошельке.

В чем преимущество сотрудничества с кредитным брокером «Центр кредитования АТЛ»?

·         Выгодные предложения от 24 банков и финансовых организациях.

·         Сопровождение сделки на всех этапах сделки.

·         Помощь даже при плохой кредитной истории.

·         Отсутствие скрытых платежей и комиссий.

Стильная стеклянная ограда для памятника выполнена в сдержанном и лаконичном стиле. Парапеты представляют собой стеклянный прямоугольник с полоской-фотопечатью и иконой. Такой элемент добавляет в композицию религиозные черты. Столики выполнены в черном цвете. Заказчик может выбрать любой оттенок натурального гранита из 15 доступных, а также поменять изображение на стекле.

 
Теги: Минск
 
 
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