|
Топ креативных подарков к Новому Году
Источник материала: Mlife
Чем удивить вторую половинку в Новый Год? Необычными идеями делится ведущий кредитный брокер в Беларуси «
iPhone 10 или…
Близкий человек мечтает о роскошном телефоне? Последняя модель знаменитого «яблочка» обойдется минимум в 1800 BYN. Если Вы – руководитель крупной компании или высокооплачиваемый специалист, то такой подарок по Вашему кошельку. А если нет? Выход – взять
Есть и другой вариант, который подойдет для людей с отличным чувством юмора. Представьте, в новогоднюю ночь Ваша половинка снимает подарочную упаковку, а там коробка от мечты. Сюрприз внутри, где вместо желаемого телефона – шоколад! Буря эмоций обеспечена, но рекомендуем убрать подальше колющие и режущие предметы.
Отдых в Швейцарии или…
Хотите подарить близкому человеку недельное счастье? Положите под елку путевку на Рождество в Швейцарию! Насладиться Цюрихом и Женевой без относительной роскоши можно в принципе за 300 евро с человека без учета некоторых экскурсий и оплаты за туристическую услугу. «Центр кредитования АТЛ» поможет подобрать выгодный
Еще один вариант расслабиться – SPA. Такой вариант более бюджетный и займет меньше времени. Вариантов в Минске и в областных городах предостаточно. Цены на них в разы отличаются от стоимости путевки в Швейцарию.
Обучение за рубежом или …
Лучшее вложение денег – в образование. Если друг или близкий человек мечтает профессионально разбираться в видах кофе, то подарите ему курсы бариста! Вопрос в том, где.
Есть шикарный вариант во Флоренции в Florence Culinary Art School! За неделю активного постижения искусства варки и подачи кофе придется заплатить минимум от 1400 евро. Тут и изучение кофейных ароматов, и традиционных итальянских рецептов. Нет денег на такой подарок мечты?
В чем преимущество сотрудничества с кредитным брокером «Центр кредитования АТЛ»?
· Выгодные предложения от 24 банков и финансовых организациях.
· Сопровождение сделки на всех этапах сделки.
· Помощь даже при плохой кредитной истории.
· Отсутствие скрытых платежей и комиссий.
Стильная стеклянная ограда для памятника выполнена в сдержанном и лаконичном стиле. Парапеты представляют собой стеклянный прямоугольник с полоской-фотопечатью и иконой. Такой элемент добавляет в композицию религиозные черты. Столики выполнены в черном цвете. Заказчик может выбрать любой оттенок натурального гранита из 15 доступных, а также поменять изображение на стекле.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем удивить вторую половинку в Новый Год? далее...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)