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ОГАИ Осиповичского РОВД информирует: профилактическая акция «Трезвость – норма на дорогах!» и ЕД БДД «Останови беду – позвони 102!»

26.12.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

В целях предупреждения ДТП, связанных с управлением транспортными средствами лицами в состоянии опьянения, с 27 декабря по 7 января Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию «Трезвость – норма на дорогах!». 27 декабря — единый день безопасности дорожного движения «Останови беду – позвони 102!».

За 11 месяцев текущего года на дорогах Могилевской области по вине нетрезвых водителей произошло 41 дорожно-транспортное происшествие, 13 человек погибли и 47 получили травмы.

Наезды, столкновения и опрокидывания совершают такие водители независимо от погодных и дорожных условий. От пьяного за рулем можно ожидать чего угодно и когда угодно. При этом они гибнут сами и губят других, или делают их инвалидами.

К сожалению, ни очевидная опасность употребления спиртного для водителя, ни суровые санкции наказания не могут переубедить отдельных граждан отказаться от рюмки перед поездкой. С начала года сотрудниками Госавтоинспекции в области задержано более 2 тысяч нетрезвых водителей, из них 113 – за повторную пьяную поездку.

А ответственность за нетрезвые вояжи достаточно серьезная: это штраф от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Поэтому накануне череды новогодних праздников важно своевременно задуматься, и не совершать ошибок. В очередной раз хочется призвать всех наших граждан не быть в стороне и сообщать по телефону 102 о фактах нахождения в состоянии алкогольного опьянения на дороге водителей, пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения, поведение которых небезопасно и требует принятия безотлагательных мер по их удалению с проезжей части. Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.

 

 
 
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В целях предупреждения ДТП, связанных с управлением транспортными средствами лицами в состоянии опьянения, с 27 декабря по 7 января Госавтоинспекция проводит...
 
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