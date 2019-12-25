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В Минске молодой человек подозревается в сексуальных связях с девочками

26.12.2019 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске задержан россиянин, который подозревается в сексуальных связях с несовершеннолетними. 

Как сообщает МВД Беларуси, в милицию обратились родители 12-летней девочки. Заявители обнаружили в телефоне дочери переписку с неизвестным, который склонил ребёнка переслать ему свои фотографии интимного характера. 

Вскоре выяснилось, что подозреваемым является 22-летний гражданин России, в Минске он работал каменщиком. Молодой человек в интернет-общении представлялся подростком и просил собеседниц присылать свои обнажённые снимки. 

У парня изъяты мобильник и два ноутбука. При изучении содержимого устройств выявлено около 40 «диалогов» с девочками от 9 до 14 лет. Кроме того, фигурант отправил несовершеннолетним примерно 100 ссылок на порнографические ролики с участием детей. 

Задержанному дана правовая оценка, мужчина находится в ИВС. Содержимое изъятых устройств передано в ГКСЭ Беларуси. 

Продолжается поиск других потерпевших. Согласно оперативным данным, с четырьмя девочками, с которыми фигурант познакомился в интернете, парень вступал в половую связь. 

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске задержан россиянин, который подозревается в сексуальных связях с несовершеннолетними.  Как сообщает МВД Беларуси, в милицию обратились...
 
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