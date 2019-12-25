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«Пионерский квиз» по-кировски

26.12.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Интеллектуально-развлекательная игра «Пионерский квиз» прошла в Центре дополнительного образования детей и молодежи. В зале царила благоприятная и эмоциональная атмосфера, отметила педагог-организатор Центра Жанна Шинкарева.

«Пионерский квиз» по-кировски

Непринужденная форма проведения мероприятия позволила ребятам, представляющим учреждения образования района, показать высокий уровень знаний и эрудиции в разнообразных раундах: «По страницам «Красной книги», «Азбука родной природы», «Нашы загадкi», «Города Беларуси», «Экономическая тема», «Искусство Беларуси».

По итогам игры самой интеллектуально подкованной стала команда пионерской дружины им.А.М.Рабцевича «Мысли вслух» (СШ №1, рук. О.С.Артемкова). Второе место у пионерской дружины им.Ю.А.Гагарина «Новое поколение» (Жиличский УПК ДС-СШ, рук. Г.В.Якуш).  Команда пионерской дружины им.А.М.Рабцевича «Новое поколение» (СШ №1, рук. О.С.Артемкова) – на третьем.

Победитель игры, команда «Мысли вслух», представит наш район на областных соревнованиях по пионерскому квизу. Желаем им дальнейших успехов!

 
 
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Интеллектуально-развлекательная игра «Пионерский квиз» прошла в Центре дополнительного образования детей и молодежи. В зале царила благоприятная и...
 
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