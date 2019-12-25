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Более 70% бюджета Брестской области в 2020 году направят на социальные расходы

26.12.2019 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области в 2020 году более 70% всех расходов направят на социальные нужды, заявил сегодня на совместном заседании облисполкома и сессии областного Совета депутатов председатель облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

Более 70% бюджета Брестской области в 2020 году направят на социальные расходы

"Подходы по формированию бюджета области на следующий год остаются неизменными - он сохраняет социальную направленность. На финансирование социальных расходов планируется направить более 70% всех расходов", - сказал губернатор.

Расходы на социальную сферу составят Br1,9 млрд и увеличатся на 16,3%. Основная их часть будет направлена на оплату труда (Br1,4 млрд, рост на 15%). "Утверждены и начинают действовать с 1 января новые подходы по оплате труда работников бюджетных организаций. Поэтому всем заинтересованным службам необходимо тщательно отслеживать возникающие вопросы в связи с переходом на новую систему оплаты труда. Она прогрессивная и в значительной степени отличается от того, что мы сегодня имеем. Тем более что местным органам власти там предоставляется больше возможностей", - отметил Анатолий Лис.

На образование в следующем году запланировано направить Br923 млн, это на 16,5% больше уровня текущего года. В расходах районов учтены приобретение школьных автобусов, компьютерных классов, оснащение спортивным инвентарем. Приобретение лыжного инвентаря для школ будет финансироваться из областного бюджета. В 2020 году продолжится финансирование учреждений общего среднего образования, исходя из норматива расходов на одного обучающегося, включающих расходы на оплату труда и обеспечение образовательной деятельности. Объем средств на эти цели (Br407 млн) возрастает на 16,9%.

Четверть бюджета области составят расходы на здравоохранение. На финансирование этой сферы планируется направить Br704,5 млн (темп роста 114,8%). На централизованные закупки медицинского оборудования из областного бюджета планируется направить Br3,8 млн. Это позволит, в частности, обновить эндоскопическое оборудование во всех районах.

В целом расходы областного бюджета на будущий год должны составить Br2 млрд 805,8 млн с ростом 108,7%. Проект бюджета сформирован с профицитом Br12,8 млрд, который будет направлен на погашение полученных в предыдущие годы бюджетных кредитов, замену и модернизацию лифтов, приобретение сельскохозяйственной техники.

Сегодня на совместном заседании Брестского облисполкома и сессии областного Совета депутатов рассматривался прогноз социально-экономического развития и бюджет области на 2020 год.

 
 
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