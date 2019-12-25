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Партия БНФ заявила об участии в президентской кампании

26.12.2019 14:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Партия БНФ будет участвовать в президентской кампании - это однозначно. Вопрос лишь в том, удастся ли собрать 100 тысяч подписей.

Партия БНФ заявила об участии в президентской кампании
О намерении партии участвовать в президентских выборах соощил радио Рацыя  председатель Григорий Костусев. У партии было два претендента. Сейчас партия остановилась на кандидатуре заместителя председателя Алексея Янукевича. 

Для выдвижения нужно собрать как минимум 100 тысяч подписей граждан Беларуси, имеющих право голосовать. А это, как показали предыдущие выборы, не самая легкая задача для оппозиционных структур. 

При этом в партии БНФ не теряют надежды выйти на единого кандидата, говорит ее председатель Григорий Костусев.

- Партия БНФ сошлась на том, что основной претендент у нас Алексей Янукевич. Уже идет формирование инициативной группы для Алексея Янукевича. Мы также очень активно работаем и с другими политическими структурами Беларуси в рамках кампании "Право выбора". 

Вместе с этими структурами мы готовим выход на возможного единого кандидата в президенты Республики Беларусь от демократических сил. Такая работа сейчас идет, и я думаю, что она будет иметь успех. 


О едином кандидате договариваются и представители правоцентристской коалиции, которая включает в себя Объединенную гражданскую партию, оргкомитет партии «Белорусская христианская демократия» и движение «За Свободу». 

Еще 25 сентября 2018 года эти три структуры объявили намерение выдвинуть кандидатов, по одному от каждого субъекта. Это Николай Козлов, Павел Северинец и Юрий Губаревич. Кандидата от правоцентристов намерены определить через праймериз.
 
 
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Партия БНФ будет участвовать в президентской кампании - это однозначно. Вопрос лишь в том, удастся ли собрать 100 тысяч подписей.
 
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