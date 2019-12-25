|
Ситуацию усугубляли жара и ветер. В Чили пожар уничтожил 150 домов
Источник материала: СТВ
Новости Чили. Крупный пожар в чилийском Вальпараисо оставил без крова более 150 семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Борьбу со стихией вели больше суток. Ситуацию усугубляли жара и сильный ветер. Люди, чьи дома уничтожило пламя, вынуждены ютиться во временных убежищах. Без электричества остались тысячи граждан.
Информации о пострадавших и погибших пока не поступало. Специалисты не исключают, что причиной масштабного пожара мог стать поджог. Ведётся расследование.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Чили. Крупный пожар в чилийском Вальпараисо оставил без крова более 150 семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Борьбу со стихией вели больше...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)