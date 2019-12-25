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Ситуацию усугубляли жара и ветер. В Чили пожар уничтожил 150 домов

26.12.2019 14:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Чили. Крупный пожар в чилийском Вальпараисо оставил без крова более 150 семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуацию усугубляли жара и ветер. В Чили пожар уничтожил 150 домов

Борьбу со стихией вели больше суток. Ситуацию усугубляли жара и сильный ветер. Люди, чьи дома уничтожило пламя, вынуждены ютиться во временных убежищах. Без электричества остались тысячи граждан.

Ситуацию усугубляли жара и ветер. В Чили пожар уничтожил 150 домов

Информации о пострадавших и погибших пока не поступало. Специалисты не исключают, что причиной масштабного пожара мог стать поджог. Ведётся расследование. 

Ситуацию усугубляли жара и ветер. В Чили пожар уничтожил 150 домов

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Новости Чили. Крупный пожар в чилийском Вальпараисо оставил без крова более 150 семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Борьбу со стихией вели больше...
 
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