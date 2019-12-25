26 декабря 2019-го Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Президент назначил и выразил согласие на назначение дипломатов, заместителей министров и местной вертикали.

Лукашенко сегодня назначил:

  • Сергея Терентьева – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Алжирской Народной Демократической Республике по совместительству;
  • Марину Долгополову – постоянным полномочным представителем Республики Беларусь при уставных и других органах Содружества Независимых Государств.

Александр Лукашенко также дал согласие на назначение Игоря Чеснока первым зампредседателя Гомельского облисполкома, Виктора Пранюка – зампредседателя Гродненского облисполкома, Игоря Марковича – председателем Полоцкого райисполкома; Василия Шилова – Верхнедвинского; Олега Лындина – Толочинского, Сергея Дылюка – Наровлянского, Геннадия Шатуева – Кореличского, Владислава Гершгорина – Ошмянского, Александра Горбачевского – Костюковичского, Сергея Шацкого – Кричевского.

Кроме этого, Александр Сиваков согласован на должность главы администрации Железнодорожного района г. Гомеля, Петр Соловьев – на должность главы администрации Октябрьского района г. Могилева.

Также президент дал согласие на назначения:

  • Анатолия Бубена – председателем Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром»;
  • Игоря Шустова – генеральным директором ОАО «Минск Кристалл» - управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп»;
  • Болеслава Пирштука – первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;
  • Сергея Гунько – первым заместителем министра промышленности;
  • Натальи Филипповой – заместителем министра юстиции;
  • Оксаны Цылько – председателем Комитета государственного контроля Брестской области;
  • Андрея Андреева – генеральным консулом Республики Беларусь в Шанхае (Китайская Народная Республика);
  • Дмитрия Комлача – генеральным директором РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»;
  • Вячеслава Хрола – членом Витебского облисполкома.