26 декабря 2019-го Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Президент назначил и выразил согласие на назначение дипломатов, заместителей министров и местной вертикали.
Лукашенко сегодня назначил:
- Сергея Терентьева – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Алжирской Народной Демократической Республике по совместительству;
- Марину Долгополову – постоянным полномочным представителем Республики Беларусь при уставных и других органах Содружества Независимых Государств.
Александр Лукашенко также дал согласие на назначение Игоря Чеснока первым зампредседателя Гомельского облисполкома, Виктора Пранюка – зампредседателя Гродненского облисполкома, Игоря Марковича – председателем Полоцкого райисполкома; Василия Шилова – Верхнедвинского; Олега Лындина – Толочинского, Сергея Дылюка – Наровлянского, Геннадия Шатуева – Кореличского, Владислава Гершгорина – Ошмянского, Александра Горбачевского – Костюковичского, Сергея Шацкого – Кричевского.
Кроме этого, Александр Сиваков согласован на должность главы администрации Железнодорожного района г. Гомеля, Петр Соловьев – на должность главы администрации Октябрьского района г. Могилева.
Также президент дал согласие на назначения:
- Анатолия Бубена – председателем Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром»;
- Игоря Шустова – генеральным директором ОАО «Минск Кристалл» - управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп»;
- Болеслава Пирштука – первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;
- Сергея Гунько – первым заместителем министра промышленности;
- Натальи Филипповой – заместителем министра юстиции;
- Оксаны Цылько – председателем Комитета государственного контроля Брестской области;
- Андрея Андреева – генеральным консулом Республики Беларусь в Шанхае (Китайская Народная Республика);
- Дмитрия Комлача – генеральным директором РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»;
- Вячеслава Хрола – членом Витебского облисполкома.