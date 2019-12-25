Little Big и «Океан Ельзи»: как белорусские айтишники отпраздновали Новый год

Источник материала: Tut.by

Декабрь — традиционное время для корпоративов. IT-компании, как правило, отмечают их особенно широко: арендуют крупные площадки, приглашают известных музыкантов и собирают в одном месте тысячи человек. 42.TUT.BY проверил, как Новый год встречали белорусские «айтишники», проверив их профили в Instagram и других социальных сетях.

Wargaming

Корпоратив для сотрудников «Варгейминг» проходил в «Минск-Арене». Главным событием всего вечера стало выступление украинской рок-группы «Океан Эльзи». Некоторые сотрудники, судя по фотографиям, пришли на мероприятие в костюмах в стиле «Древней Руси»:

iTechArt

Корпоративный вечер этой компании прошел в «Чижовка-Арене». Хедлайнером стала российская группа Little Big. В прошлом году сотрудников развлекали музыканты из инди-группы Therr Maitz:

Itransition и A1QA

Для праздника Itransition и и A1QA арендовали Falcon Club. В числе прочих гостей корпоратива развлекал Глеб Самойлов — лидер рок-группы The Matrixx, в прошлом — один из фронтменов «Агаты Кристи»: