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Little Big и «Океан Ельзи»: как белорусские айтишники отпраздновали Новый год
Источник материала: Tut.by
Декабрь — традиционное время для корпоративов. IT-компании, как правило, отмечают их особенно широко: арендуют крупные площадки, приглашают известных музыкантов и собирают в одном месте тысячи человек. 42.TUT.BY проверил, как Новый год встречали белорусские «айтишники», проверив их профили в Instagram и других социальных сетях.
Wargaming
Корпоратив для сотрудников «Варгейминг» проходил в «Минск-Арене». Главным событием всего вечера стало выступление украинской рок-группы «Океан Эльзи». Некоторые сотрудники, судя по фотографиям, пришли на мероприятие в костюмах в стиле «Древней Руси»:
iTechArt
Корпоративный вечер этой компании прошел в «Чижовка-Арене». Хедлайнером стала российская группа Little Big. В прошлом году сотрудников развлекали музыканты из инди-группы Therr Maitz:
Itransition и A1QA
Для праздника Itransition и и A1QA арендовали Falcon Club. В числе прочих гостей корпоратива развлекал Глеб Самойлов — лидер рок-группы The Matrixx, в прошлом — один из фронтменов «Агаты Кристи»:
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