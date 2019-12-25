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Какая погода будет в новогоднюю ночь?

26.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В новогоднюю ночь будет около нуля градусов, гололедица и, возможно, мокрый снег. Такой предварительный прогноз сделали в  Могилевоблгидромете.

 

Какая погода будет в новогоднюю ночь?

 

30 декабря обещают кратковременные осадки, местами слабый гололед. Температура воздуха ночью -2 .. -7°С, при прояснениях до -10°С. Днем -2 .. +3°С.

31 декабря также ожидаются осадки (мокрый снег, дождь) и гололедица. Ночью температура будет около нуля градусов, днем -1 .. +4°С.

1 января местами кратковременный мокрый снег, мокрый снег. Ночью -4 .. +1°С, днем до +3°С.


 
 
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  В новогоднюю ночь будет около нуля градусов, гололедица и, возможно, мокрый снег. Такой предварительный прогноз сделали в  Могилевоблгидромете.     30 декабря...
 
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