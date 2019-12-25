Что будет, если обидеть глухаря? Этот парень проверил на себе

Источник материала: Tut.by

Очень необычный конфликт сняли на видео сноубордисты в России: один из них проезжал мимо глухаря, спускаясь с горы, и намеренно обдал птицу снегом. Глухарь не стал терпеть обиду и решил отомстить. И, кажется, ему это отлично удалось. Посмотрите, что произошло.