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Что будет, если обидеть глухаря? Этот парень проверил на себе

26.12.2019 15:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Очень необычный конфликт сняли на видео сноубордисты в России: один из них проезжал мимо глухаря, спускаясь с горы, и намеренно обдал птицу снегом. Глухарь не стал терпеть обиду и решил отомстить. И, кажется, ему это отлично удалось. Посмотрите, что произошло.

 
 
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Необычный конфликт сняли на видео сноубордисты.
 
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