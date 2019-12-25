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Рекомендации в рамках закона. Профсоюзный прием граждан прошел на Вороновщине

26.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Рекомендации в рамках закона. Профсоюзный прием граждан прошел на Вороновщине

Обращения во время очередного профсоюзного приема граждан касались оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с изменениями законодательства, а также порядка организации труда преподавателей в каникулярное время. Разъяснения законодательства и соответствующие рекомендации дал заместитель председателя Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма, главный правовой инспектор труда Денис Малевич.


Рекомендации в рамках закона. Профсоюзный прием граждан прошел на Вороновщине

— Подобные приемы, юридическая помощь обеспечивают защиту трудовых прав и социально-экономических интересов членов профсоюза, — убежден председатель районного объединения профсоюзов Анатолий Тарамына. — Человек в первую очередь должен иметь хорошее место работы, своевременно выплачиваемую заработную плату и безопасные условия труда. В 2019 году проведено девять профсоюзных приемов, за помощью обратились более 20 человек. Решение некоторых проблем, поступающих сложных вопросов требовало отдельного разбирательства. 

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Помимо такой формы работы, Федерация профсоюзов Беларуси постоянно проводит юрконсультации граждан. Обратиться можно по телефону, прийти на личный прием, оставить письменное или электронное обращение. На интернет-портале ФПБ работает сервис, на котором представлены профсоюзные юристы по всем регионам и отраслям. Для обращения достаточно оставить свои данные, и программа предложит пользователю правовых инспекторов, которые смогут наиболее эффективно ему помочь.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Обращения во время очередного профсоюзного приема граждан касались оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с изменениями законодательства, а также...
 
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