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В России рассказали, когда Су-57 начнут массово поступать в армию
Источник материала: Tut.by
Первые масштабные поставки истребителя пятого поколения Су-57 в Военно-космические силы начнутся уже в следующем году. Об этом пишет
«В 2020 году нам предстоит большая работа по стабилизации авиастроительной отрасли <…> Начнутся первые масштабные поставки для армии самолета пятого поколения Су-57. Конечно же, это очень ответственные задачи, которые мобилизуют по-настоящему», — сказал он, комментируя планы на следующий год.
Контракт на поставку в Вооруженные силы России первых двух Су-57 был подписан Министерством обороны России и ПАО «Сухой» 22 августа 2018 года в Кубинке в рамках форума «Армия». Тогда замглавы военного ведомства Алексей Криворучко сообщил, что первый серийный Су-57 из 15 намеченных к поставке планируется передать военным в 2019 году. В рамках форума «Армия-2019» Минобороны подписало новый контракт с холдингом на изготовление и поставку 76 многоцелевых истребителей Су-57 для нужд Минобороны РФ.
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Всего хотят построить 76 штук.
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