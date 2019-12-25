В России рассказали, когда Су-57 начнут массово поступать в армию

Источник материала: Tut.by

Первые масштабные поставки истребителя пятого поколения Су-57 в Военно-космические силы начнутся уже в следующем году. Об этом пишет ТАСС , ссылаясь на слова генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова в материале РБК .



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«В 2020 году нам предстоит большая работа по стабилизации авиастроительной отрасли <…> Начнутся первые масштабные поставки для армии самолета пятого поколения Су-57. Конечно же, это очень ответственные задачи, которые мобилизуют по-настоящему», — сказал он, комментируя планы на следующий год.

Контракт на поставку в Вооруженные силы России первых двух Су-57 был подписан Министерством обороны России и ПАО «Сухой» 22 августа 2018 года в Кубинке в рамках форума «Армия». Тогда замглавы военного ведомства Алексей Криворучко сообщил, что первый серийный Су-57 из 15 намеченных к поставке планируется передать военным в 2019 году. В рамках форума «Армия-2019» Минобороны подписало новый контракт с холдингом на изготовление и поставку 76 многоцелевых истребителей Су-57 для нужд Минобороны РФ.