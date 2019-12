Рождество по-британски: в СШ № 1 г. Ганцевичи прошла Неделя английского языка

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В последние дни второй четверти, с 16 по 20 декабря в средней школе № 1 г. Ганцевичи состоялась предметная Неделя английского языка. Ее девиз: «Let all miracles and dreams come true! — Пусть все чудеса и мечты сбудутся!».





Традиционно она ставила перед собой цель приобщить ребят к культуре и обычаям страны изучаемого языка, погрузить их в увлекательные и познавательные мероприятия.





Разделенные тысячами километров, Беларусь и Британия неспешным шагом окунаются в предновогоднюю и рождественскую пору. Учащиеся 11 класса Алена Гулюк и Виктория Шишко (учитель Елена Бушило) познакомили ребят с обычаями и традициями празднования Рождества в Британии на информационных «пятиминутках».

Познавательная викторина – CHRISTMAS ADVENT (учитель

Юлия Заборовская) – напомнила ребятам о символах Рождества и дала возможность насладиться им своей эрудированностью и полученными подарками.

Кроме того, ребята смогли поздравить друг друга, своих приятелей и учителей с наступающими праздниками, воспользовавшись услугами рождественской почты — CHRISTMAS MAIL, где Дед Мороз и Снегурочка доставляли англоязычные послания адресатам с новогодними пожеланиями – CHRISTMAS GREETINGS.

Увлекательным занятием для младших школьников стал конкурс по изготовлению рождественских открыток – CHRISTMAS CARDS, в котором победу одержали Никита Рылко 5(а), Матвей Клевец 4(а) и Надежда Сайко 5(в).





Переменки англоязычных дней заполнялись кропотливой работой двух старательных учеников Егора Пидлипного 9(б) и Ивана Лашко 8(б), а также их помощников по составлению Рождественского коллажа CHRISTMAS COLLAGE: открытка с пожеланиями от Санта Клауса и приятными мелодиями рождественских песенок, исполняемых учащимися 5-х классов.

Праздник Рождественских бантиков (учитель

Татьяна Бовтрукевич) – CHRISTMAS BOW DAY – завершил пятидневное погружение в английский язык накануне католического Рождества. Учащиеся 7-х классов изготовили символичные украшения и предложили вниманию одноклассников и учителей блестящие представления на английском языке. Особенно ярко проявили себя учащиеся 7(б) класса Вадим Турко, Никита Шишко, Кристина Кладько и Анна Ярошевич, которые разыграли придуманную самостоятельно постановку на английском языке.





Праздничная иноязычная атмосфера никого не оставила равнодушным! У добра и веселого настроения нет границ!.. Именно этим и были наполнены пять дней предметной Недели английского языка.

Let the New Year bring you interesting ideas, bright discoveries and pleasant sensations! Пусть Новый год принесёт Вам множество интересных идей, ярких открытий и приятных событий!

Руководитель учебно-методического объединения

учителей английского языка



Татьяна Бовтрукевич.

