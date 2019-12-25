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Рождество по-британски: в СШ № 1 г. Ганцевичи прошла Неделя английского языка

26.12.2019 16:01 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В последние дни второй четверти, с 16 по 20 декабря в средней школе № 1 г. Ганцевичи состоялась предметная Неделя английского языка. Ее девиз: «Let all miracles and dreams come true! — Пусть все чудеса и мечты сбудутся!».

Рождество по-британски: в СШ № 1 г. Ганцевичи прошла Неделя английского языка

Традиционно она ставила перед собой цель приобщить ребят к культуре и обычаям страны изучаемого языка, погрузить их в увлекательные и познавательные мероприятия.

Рождество по-британски: в СШ № 1 г. Ганцевичи прошла Неделя английского языка

Разделенные тысячами километров, Беларусь и Британия неспешным шагом окунаются в предновогоднюю и рождественскую пору. Учащиеся 11 класса Алена Гулюк и Виктория Шишко (учитель Елена Бушило) познакомили ребят с обычаями и традициями празднования Рождества в Британии на информационных «пятиминутках».

Рождество по-британски: в СШ № 1 г. Ганцевичи прошла Неделя английского языка

Познавательная викторина – CHRISTMAS ADVENT (учитель
Юлия Заборовская) – напомнила ребятам о символах Рождества и дала возможность насладиться им своей эрудированностью и полученными подарками.

Рождество по-британски: в СШ № 1 г. Ганцевичи прошла Неделя английского языка

Кроме того, ребята смогли поздравить друг друга, своих приятелей и учителей с наступающими праздниками, воспользовавшись услугами рождественской почты — CHRISTMAS MAIL, где Дед Мороз и Снегурочка доставляли англоязычные послания адресатам с новогодними пожеланиями – CHRISTMAS GREETINGS.

Рождество по-британски: в СШ № 1 г. Ганцевичи прошла Неделя английского языка

Увлекательным занятием для младших школьников стал конкурс по изготовлению рождественских открыток – CHRISTMAS CARDS, в котором победу одержали Никита Рылко 5(а), Матвей Клевец 4(а) и Надежда Сайко 5(в).

Рождество по-британски: в СШ № 1 г. Ганцевичи прошла Неделя английского языка

Переменки англоязычных дней заполнялись кропотливой работой двух старательных учеников Егора Пидлипного 9(б) и Ивана Лашко 8(б), а также их помощников по составлению Рождественского коллажа CHRISTMAS COLLAGE: открытка с пожеланиями от Санта Клауса и приятными мелодиями рождественских песенок, исполняемых учащимися 5-х классов.

Рождество по-британски: в СШ № 1 г. Ганцевичи прошла Неделя английского языка

Праздник Рождественских бантиков (учитель
Татьяна Бовтрукевич) – CHRISTMAS BOW DAY – завершил пятидневное погружение в английский язык накануне католического Рождества. Учащиеся 7-х классов изготовили символичные украшения и  предложили вниманию одноклассников и учителей блестящие представления на английском языке. Особенно ярко проявили себя учащиеся 7(б) класса Вадим Турко, Никита Шишко, Кристина Кладько и Анна Ярошевич, которые разыграли придуманную самостоятельно  постановку на английском языке.  

Рождество по-британски: в СШ № 1 г. Ганцевичи прошла Неделя английского языка

Праздничная иноязычная атмосфера никого не оставила равнодушным! У добра и веселого настроения нет границ!.. Именно этим и были наполнены пять дней предметной Недели английского языка.

Рождество по-британски: в СШ № 1 г. Ганцевичи прошла Неделя английского языка

Let the New Year bring you interesting ideas, bright discoveries and  pleasant sensations!   

Пусть Новый год принесёт Вам множество интересных идей, ярких открытий и приятных событий!

 Руководитель учебно-методического объединения

 учителей английского языка


Татьяна Бовтрукевич.


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В последние дни второй четверти, с 16 по 20 декабря в средней школе № 1 г. Ганцевичи состоялась предметная Неделя
 
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