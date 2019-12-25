В январе-ноябре 2019 г. на развитие экономики и социальной сферы района использовано 349,6 тыс. рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах составляет 96,6 % к уровню января-ноября 2018 г.

За этот период строительно-монтажные работы выполнены на 242,7 тыс. рублей, или 69,4% к общему объему инвестиций (118,4% к январю — ноябрю 2018 г. в сопоставимых ценах).

Инвестиции на приобретение машин, оборудования, транспортных средств снизились по сравнению с январем-ноябрем 2018 г. в сопоставимых ценах на 33,2% и составили 74,3 тыс. рублей (21,2% от общего объема инвестиций). На долю импортных машин, оборудования, транспортных средств в общем объеме затрат на эти цели приходится 50,1% (37,2 тыс. рублей).

На жилищное строительство использовано 81,5 тыс. рублей, или 23,3% общего объема инвестиций. Введена в действие 521 квартира общей площадью 66718 квадратных метров. По сравнению с январем-ноябрем 2018 г. ввод в действие жилья увеличился на 1,7%.

Ю.С. ДОВНАР, начальник отдела статистики г. Жодино и Смолевичского района.