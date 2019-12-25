В соответствии с поручением Главы государства в настоящее время в стране специально созданными межведомственными рабочими группами инспектируется состояние объектов учреждений общего среднего образования на предмет обеспечения в них безопасных условий пребывания.

В Минской области данная работа проводится в каждом учреждении образования 23 рабочими группами, в состав которых включено более 200 представителей различных органов.

На 16.12.2019 обследовано 391 учреждение образования области, или 76 % от их общего количества.

Результаты свидетельствуют, что в целом безопасные условия пребывания детей в школах обеспечены. Однако в некоторых из них все же имеют место нарушения, ставящие эту безопасность под угрозу.

В частности, в 12 учреждениях образования отдельные здания (помещения) в связи с выявленными «дефектами» нуждаются в срочном проведении экспертизы конструктивных элементов. В ходе мониторинга оперативно вынесены предписания об исключении пребывания детей в отдельных из них.

Более того, учреждениям рекомендовано принять экстренные меры по ограничению свободного доступа школьников к расположенным на их территориях или в непосредственной близости неиспользуемых объектов (выявлены в 25 учреждениях).

Например, в Мядельском районе на территории ГУО «Слободская средняя школа им. Адама Гуриновича» в аварийном состоянии находится здание бывшей трансформаторной подстанции. В ГУО «Новосельская средняя школа» Минского района не огорожены расположенные на территории учреждения частные аварийные (ветхие) хозяйственные постройки. В ГУО «Тростенецкая средняя школа» – аварийный сарай, в ГУО «Боровлянская средняя школа» и ГУО «Буцевичский УПК детский сад – средняя школа» Минского района — неиспользуемые теплицы с разбитыми стеклами.

В адрес отдельных учреждений (в основном Минского района) оперативно внесены предложения по пресечению деятельности, связанной с незаконным хранением в подвальных помещениях отработанных люминесцентных ламп. Работа по их вывозу, заключению договоров со специализированными организациями на хранение и утилизацию началась незамедлительно.

Членами рабочих групп выявлен также ряд недоработок и нарушений в части пожарной и санитарной безопасности, необходимость проведения ремонтных работ и т.п., устранение которых требует выделения дополнительных средств и определенного времени. Их реализация взята Комитетом на контроль.

В ходе мониторинга обнаружены и факты элементарной бесхозяйственности: захламленность подвальных, чердачных и складских помещений демонтированным оборудованием, мебелью и вторсырьем, наличие больших запасов металлолома, неиспользуемого и нерабочего оборудования и др. Оперативно принимаются меры по их упорядочению с наказанием виновных. Контроль продолжается.

Управление контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета госконтроля Минской области.