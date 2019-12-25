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Александр Лукашенко об отставке Забелло: Если твой подчиненный – жулик, то возникают вопросы к руководителю

26.12.2019 16:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 26 декабря собрались представители местной власти практически из всех уголков страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко подчеркнул: каждый из присутствующих занял высокие должности в непростой и ответственный период для Беларуси. 

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Александр Лукашенко об отставке Забелло: Если твой подчиненный – жулик, то возникают вопросы к руководителю

Кадровый день продолжился назначениями руководителей предприятия «Минск Кристалл» – Игорь Шустов стал генеральным директором. А «Белгоспищепром» возглавил Анатолий Бубен. На этой должности он сменил Александра Забелло, который покинул рабочее место из-за коррупции в холдинге «Минск Кристалл Групп». Президент в очередной раз подчеркнул, что руководители несут ответственность за то, что делают их подчиненные.  

Александр Лукашенко об отставке Забелло: Если твой подчиненный – жулик, то возникают вопросы к руководителю

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу, чтобы вы имели в виду: никакого прощения за коррупцию должностных лиц и их начальников не будет. Это сигнал нашим руководителям. Если твой подчиненный – жулик, то у меня возникают сразу вопросы к тебе, руководителю: как же так, что твои подчиненные жулики?

Александр Лукашенко об отставке Забелло: Если твой подчиненный – жулик, то возникают вопросы к руководителю

В общем, неплохой человек Забелло, хороший специалист, но это недопустимо. Кстати, надо найти Забелло и хороший хомут ему повесить. Туда, вниз, пусть идет, район ему найти такой крепкий, где ему надо пошевелиться, и пусть доказывает сейчас, как он умеет руководить тем или иным районом. Потерять, конечно же, его нельзя. Но и прощения не будет ни одному министру, ни одному руководителю за его подчиненных. Особенно в сфере коррупции.

Александр Лукашенко об отставке Забелло: Если твой подчиненный – жулик, то возникают вопросы к руководителю

Кроме того, глава государства назначил сразу трех заместителей министров. Болеслав Пирштук – вице-спикер парламента предыдущего созыва, стал первым замминистра природных ресурсов и окружающей среды.

Александр Лукашенко об отставке Забелло: Если твой подчиненный – жулик, то возникают вопросы к руководителю

Перестановки и в Минпроме – Сергей Гунько пошел на повышение и стал первым заместителем министра.

Александр Лукашенко об отставке Забелло: Если твой подчиненный – жулик, то возникают вопросы к руководителю

Наталья Филиппова сменила должность начальника Главного управления обязательной юридической экспертизы нормативных правовых актов Минюста и стала заместителем министра ведомства.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 26 декабря собрались представители местной власти практически из всех уголков страны, сообщили в программе Новости «24...
 
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