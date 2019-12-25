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Замначальника Генштаба уволен "в связи с совершением проступка"

26.12.2019 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заместитель начальника Генштаба Андрей Пасеко уволен по приказу министра.

Замначальника Генштаба уволен "в связи с совершением проступка"
Информацию об этом подтвердила официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик.

"Действительно, министр обороны 23 декабря подписал приказ об увольнении полковника Пасеки. Формулировка: «в связи с совершением проступка, предусмотренного контрактом прохождения военной службы в качестве основания для его досрочного расторжения»", - сказала она.

Как передает tut.by, сейчас военная комендатура проводит по факту нарушения проверку, до ее окончания говорить более конкретно, что это за проступок, в министерстве обороны отказались.

Наталья Гаврусик лишь уточнила, что речь не идет о задействовании в чем-то незаконном военнослужащих срочной службы.

"Проверка длится до месяца, через три недели, думаю, можно будет говорить о чем-то более конкретном", — подытожила Гаврусик.


По информации близких к армии телеграм-каналов, при строительстве своего дома армейский чиновник привлекал к работам подчиненных. При этом не сообщается, о каких работах и подчиненных идет речь.

Андрею Пасеко 48 лет. Он занимал должность заместителя начальника Генштаба с 2017 года.
 
 
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Заместитель начальника Генштаба Андрей Пасеко уволен по приказу министра.
 
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