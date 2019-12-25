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Пять смертельных случаев за месяц. Стоит ли белорусам ехать отдыхать в Египет или поездку всё же отменить?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пятый за месяц инцидент со смертельным исходом. Отдых в Египте вдруг стал небезопасным. Напуганные этим белорусские туристы отменяют ранее забронированные туры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И хоть туроператоры говорят скорее о ряде случайных совпадений, а отраслевое министерство пока не ведет речь о введении запретов на выезд в эту страну, вопросов от этого меньше не становится.
Александр Образов, турист:
Так начинаются почти все случаи отравлений белорусов в Египте. Что-то не то съели, выпили воду из-под крана. Так было и 10 лет назад, и сейчас. О том, что ситуация не вышла из-под контроля, говорит и Министерство спорта и туризма Беларуси. Официально: запрета на отдых в Египте нет.
Евгений Поболовец, корреспондент:
И все же вопрос качества отдыха в египетских отелях актуален. За последние годы резко упал поток в эту страну русскоговорящих туристов, внимание принимающей стороны сместилось в сторону западных стран. Как следствие – именно в отношении нас страдает качество сервиса.
Филипп Гулый, председатель Республиканского союза туристической индустрии:
Изменить это можно двумя способами: на государственном уровне и на неофициальном. В первом случае постоянный диалог между профильными министерствами идет, проводится мониторинг ситуации. Во втором случае во многих странах есть крупные ассоциации. Они взаимодействуют между собой на профессиональном и юридическом уровнях. Так происходит с Турцией, с другими государствами. С Египтом такого диалога нет.
Филипп Гулый:
И пока чиновники решают глобальные вопросы перспективы, белорусские туристы озабочены насущным: стоит ли ехать на отдых в Египет? Безопасно ли там сейчас? На это и Минспорта, и турфирмы едины во мнении – там не опасней, чем в другой стране. Учитывая поток туристов, а Египет сейчас – безальтернативный маршрут для отдыха, – это все же единичные частные случаи. Просто нужно понимать: это экзотическая страна и там необходимо придерживаться определенных правил гигиены и безопасности.
Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Александр Образов:
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Пять смертельных случаев за месяц. Стоит ли белорусам ехать отдыхать в Египет или поездку всё же отменить?
Новости Беларуси. Пятый за месяц инцидент со смертельным исходом. Отдых в Египте вдруг стал небезопасным. Напуганные этим белорусские туристы отменяют ранее...
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