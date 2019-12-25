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Пять смертельных случаев за месяц. Стоит ли белорусам ехать отдыхать в Египет или поездку всё же отменить?

26.12.2019 17:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пятый за месяц инцидент со смертельным исходом. Отдых в Египте вдруг стал небезопасным. Напуганные этим белорусские туристы отменяют ранее забронированные туры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять смертельных случаев за месяц. Стоит ли белорусам ехать отдыхать в Египет или поездку всё же отменить?

И хоть туроператоры говорят скорее о ряде случайных совпадений, а отраслевое министерство пока не ведет речь о введении запретов на выезд в эту страну, вопросов от этого меньше не становится.

Стоит ли белорусам «ходить в Африку гулять», узнал Евгений Поболовец.

Пять смертельных случаев за месяц. Стоит ли белорусам ехать отдыхать в Египет или поездку всё же отменить?

Александр Образов, турист:
Когда первый поехали с супругой в Египет, к сожалению, день на третий нам стало плохо. На следующий день был температура 38, я перенес сложнее. И мы поняли, что скорее всего это было связано со льдом, ну и где-то руки там не помыли.

Пять смертельных случаев за месяц. Стоит ли белорусам ехать отдыхать в Египет или поездку всё же отменить?

Так начинаются почти все случаи отравлений белорусов в Египте. Что-то не то съели, выпили воду из-под крана. Так было и 10 лет назад, и сейчас. О том, что ситуация не вышла из-под контроля, говорит и Министерство спорта и туризма Беларуси. Официально: запрета на отдых в Египте нет.

Пять смертельных случаев за месяц. Стоит ли белорусам ехать отдыхать в Египет или поездку всё же отменить?

Евгений Поболовец, корреспондент:
Первые сообщения о смерти белорусских туристов в Египте поступили в ноябре. Затем было еще три смертельных случая и несколько отравлений. Связаны ли как-то между собой эти случаи, есть ли закономерность – сейчас проверяют правоохранительные органы.

И все же вопрос качества отдыха в египетских отелях актуален. За последние годы резко упал поток в эту страну русскоговорящих туристов, внимание принимающей стороны сместилось в сторону западных стран. Как следствие – именно в отношении нас страдает качество сервиса.

Пять смертельных случаев за месяц. Стоит ли белорусам ехать отдыхать в Египет или поездку всё же отменить?

Филипп Гулый, председатель Республиканского союза туристической индустрии:
У нас количество несчастных страховых случаев и жалоб за последние два года разительно увеличилось по сравнению с предыдущим периодом. Это системное явление. Оно не завершится, это будет дальше. Гасить очаги и бегать – ай-яй-яй – смысла большого нету. Нужно реагировать на систему и выстраивать ее.

Изменить это можно двумя способами: на государственном уровне и на неофициальном. В первом случае постоянный диалог между профильными министерствами идет, проводится мониторинг ситуации. Во втором случае во многих странах есть крупные ассоциации. Они взаимодействуют между собой на профессиональном и юридическом уровнях. Так происходит с Турцией, с другими государствами. С Египтом такого диалога нет.

Пять смертельных случаев за месяц. Стоит ли белорусам ехать отдыхать в Египет или поездку всё же отменить?

Филипп Гулый:
Желательно, как в цивилизованном мире – Германии, Польши, Британии, иметь инструмент влияния: инспекционный или стоп-лист страховой, или еще какие-то меры. Вот это должно быть. С момента развала Советского Союза и истории независимой Беларуси мы этого не делали. И не только мы – другие постсоветские страны в том числе. Пора эту ситуацию постараться изменить.

Пять смертельных случаев за месяц. Стоит ли белорусам ехать отдыхать в Египет или поездку всё же отменить?

И пока чиновники решают глобальные вопросы перспективы, белорусские туристы озабочены насущным: стоит ли ехать на отдых в Египет? Безопасно ли там сейчас? На это и Минспорта, и турфирмы едины во мнении – там не опасней, чем в другой стране. Учитывая поток туристов, а Египет сейчас – безальтернативный маршрут для отдыха, – это все же единичные частные случаи. Просто нужно понимать: это экзотическая страна и там необходимо придерживаться определенных правил гигиены и безопасности.

Пять смертельных случаев за месяц. Стоит ли белорусам ехать отдыхать в Египет или поездку всё же отменить?

Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Белорусские турфирмы всегда предлагают оформить медицинскую страховку при выезде в зарубежные страны. Рекомендуем не отказываться от этой услуги, она не такая уж дорогая. И первое обращение должно быть по телефону, который там указан.

Александр Образов:
В последующие разы, когда мы приезжали, все было замечательно. Самое главное – исключали питье воды из-под крана. Всегда есть бутилированная вода, мы использовали только ее. Соответственно, никакого льда замороженного. Старались не есть продукты, с которыми мы не знакомы. И никогда больше таких проблем не было, а ездили мы не один раз. А Красное море – оно очень красивое!

Пять смертельных случаев за месяц. Стоит ли белорусам ехать отдыхать в Египет или поездку всё же отменить?

Люди в материале: Евгений Поболовец, Филипп Гулый, Виталий Грицевич, Александр Образов
 
 
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Новости Беларуси. Пятый за месяц инцидент со смертельным исходом. Отдых в Египте вдруг стал небезопасным. Напуганные этим белорусские туристы отменяют ранее...
 
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