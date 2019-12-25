Сто пятнадцать мальчишек и девчонок Вороновщины кружились в хороводе на благотворительной районной елке

Источник материала: Вороновская газета





В рамках акции «Наши дети» в Вороновский районный центр культуры и народного творчества на новогоднее представление были приглашены дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей и дети-инвалиды.

— Акция «Наши дети» идет семимильными шагами, подключая все больше и больше людей, — приветствовал детей заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович. — Пусть у вас, ребята, новогодние праздники всегда ассоциируются с волшебством, добром и позитивом.



































В этот новогодний благотворительный марафон включились районные организации и отделения «Белая Русь», «Белорусский фонд мира», «Белорусский детский фонд мира», БСЖ, а также частное предприятие «Веранова», ООО «Алеста-Транзит» и индивидуальные предприниматели Михаил Синькевич, Лилия Мухлядо, Тереса Эйсмунт и Валентина Бичейко. Для ребят они приготовили подарки.



































Мальчишки и девчонки с удовольствием посмотрели новогоднее представление, подготовленное работниками культуры. И активно помогали Деду Морозу победить злые чары Снежной Королевы.

























































